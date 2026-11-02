WASHINGTON/DOHA: Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, dilaporkan lebih cenderung meneruskan rundingan diplomatik dengan Iran meskipun Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mendesak Washington melancarkan serangan ketenteraan sejurus selepas pilihan raya pertengahan penggal Amerika pada 3 November.

Pendirian berbeza kedua-dua pemimpin itu muncul ketika wakil Iran meneruskan rundingan dengan pengantara Qatar di Doha bagi hari ketiga berturut-turut pada 1 November, dalam usaha mencapai perjanjian untuk menamatkan perang antara Amerika, Israel dan Iran.

Pada masa yang sama, kebimbangan semakin meningkat dalam kalangan penduduk Timur Tengah bahawa konflik yang berlarutan sejak lapan bulan lalu mungkin kembali memuncak selepas pilihan raya Amerika.

Menurut laporan Axios pada 1 November, Encik Netanyahu menghubungi Encik Trump pada 31 Oktober dan mendesaknya supaya menyambung serangan terhadap Iran sebaik sahaja pilihan raya selesai.

Bagaimanapun, Encik Trump dilaporkan mahu memberi lebih banyak masa kepada usaha diplomatik yang sedang berlangsung sebelum membuat sebarang keputusan mengenai tindakan ketenteraan.

Sumber Israel menyifatkan perbualan telefon itu sebagai ‘sukar’, manakala sumber Amerika menggambarkannya sebagai ‘terus terang’.

Encik Netanyahu dilaporkan semakin bimbang dengan pendekatan Encik Trump kerana Israel mahu Washington mengambil tindakan lebih tegas terhadap Teheran.

Rumah Putih dan pejabat Perdana Menteri Israel enggan mengulas laporan tersebut.

Encik Trump sebelum ini memberi jaminan bahawa Amerika tidak akan melancarkan serangan baru terhadap Iran sebelum pilihan raya pada 3 November, tetapi tidak menolak kemungkinan tindakan ketenteraan selepas tarikh itu.

Ketika bercakap kepada wartawan pada 31 Oktober, Encik Trump berkata rundingan dengan Iran menunjukkan perkembangan positif dan beliau tidak tergesa-gesa untuk menyambung serangan.

Setiausaha Negara Amerika, Encik Marco Rubio, turut menjelaskan bahawa Encik Trump belum membuat keputusan mengenai serangan baru, sambil menegaskan Presiden itu lebih mengutamakan penyelesaian melalui diplomasi.

Perkembangan tersebut menyusuli surat yang dihantar Naib Presiden Amerika, Encik JD Vance, kepada Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran, Encik Mohsen Rezaei, berhubung kemungkinan menyambung rundingan rasmi antara kedua-dua negara.

Sementara itu, Qatar terus memainkan peranan penting sebagai orang tengah dalam usaha meredakan konflik.

Menurut seorang pegawai yang mengetahui perkembangan rundingan, pengantara Qatar terlebih dahulu mengadakan pertemuan dengan pegawai Iran di Teheran pada 30 Oktober sebelum rundingan diteruskan di Doha pada keesokan harinya.

Perbincangan itu turut diselaraskan melalui hubungan berterusan dengan Washington.

Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi, pada 1 November berkata rundingan dengan Qatar masih berlangsung, tetapi belum menghasilkan sebarang persetujuan muktamad.

Beliau menjelaskan bahawa perbincangan mengenai satu cadangan dua hari masih diteruskan, dengan Teheran menunggu jawapan daripada Washington terhadap beberapa perkara penting.

Menurutnya, Iran bersedia menggunakan kedua-dua pendekatan, iaitu diplomasi dan pertahanan, bergantung pada tindakan Amerika.

“ Kami sedang melakukan yang terbaik dalam proses ini dan berharap pihak satu lagi bertindak secara rasional dengan mengutamakan diplomasi berbanding jalan lain,” katanya kepada media pemerintah Iran.

Bagaimanapun, Teheran turut memberi amaran bahawa sebarang serangan baru oleh Amerika atau Israel akan menerima tindak balas ketenteraan.

Iran sebelum ini menyatakan bahawa pangkalan dan kepentingan Amerika serta sasaran Israel di negara jiran boleh menjadi sasaran serangan balas sekiranya peperangan disambung.

Pada 31 Oktober, Pemimpin Tertinggi Iran, Encik Mojtaba Khamenei, mengarahkan angkatan tenteranya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan serangan.

Tentera Iran kemudian mengumumkan beberapa langkah tambahan untuk memperkukuh keupayaan pertahanannya.

Teheran turut memberi amaran bahawa peperangan baru dengan Amerika mungkin berlarutan lebih lama berbanding pertempuran sebelumnya.

Amaran itu dibuat selepas Encik Trump membayangkan bahawa Washington masih mempunyai beberapa sasaran ketenteraan yang perlu ditangani.

Perkembangan tersebut memperlihatkan tiga unsur utama yang boleh menentukan hala tuju konflik, iaitu perbezaan pendirian Encik Trump dan Encik Netanyahu, keberkesanan usaha damai Qatar serta kesediaan Iran bertindak balas terhadap sebarang serangan baru.

Bagi penduduk Timur Tengah, ketidaktentuan itu menimbulkan kebimbangan kerana perang yang berlarutan sejak lapan bulan lalu bukan sahaja mengancam keselamatan serantau, malah mengganggu bekalan minyak dunia dan menjejas kegiatan ekonomi.

Kekurangan maklumat jelas daripada Washington, ditambah ancaman ketenteraan berulang daripada Tehran dan Israel, menyebabkan penduduk rantau itu terus menunggu petunjuk sama ada diplomasi mampu mengelakkan satu lagi peperangan besar.

Pilihan raya pertengahan penggal Amerika pada 3 November kini dilihat sebagai detik penting yang mungkin menentukan sama ada Washington meneruskan rundingan atau kembali menggunakan kekuatan tentera.

Buat masa ini, peluang mencapai perdamaian masih terbuka, tetapi tiada jaminan bahawa rundingan di Doha akan menghasilkan perjanjian.

Araghchi menegaskan bahawa masa depan proses damai banyak bergantung pada kesediaan Washington memberikan jawapan dan memilih penyelesaian diplomatik.