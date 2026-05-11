WASHIUNGTON/BEIJING: Presiden Donald Trump dijangka memberi tekanan kepada Presiden China, Xi Jinping, berhubung perang Iran ketika kedua-dua pemimpin itu bertemu di Beijing minggu ini, namun sidang kemuncak berprofil tinggi itu dijangka lebih tertumpu kepada usaha meredakan ketegangan perdagangan antara dua kuasa ekonomi terbesar dunia.

Lawatan Encik Trump ke China dari 13 hingga 15 Mei merupakan kunjungan pertamanya ke negara itu sejak kembali memegang jawatan presiden bagi penggal kedua.

