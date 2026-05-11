Trump, Xi dijangka bincang Iran, Taiwan dan AI dalam pertemuan di Beijing
Sidang kemuncak dijangka lebih tumpu kepada usaha redakan ketegangan perdagangan dua kuasa ekon terbesar dunia
May 11, 2026 | 12:37 PM
GAMBAR FAIL: PresiGAMBAR FAIL: Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, berjabat tangan dengan Presiden China, Xi Jinping, ketika mengadakan mesyuarat dua hala di Lapangan Terbang Antarabangsa Gimhae, sempena sidang kemuncak Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Busan, Korea Selatan, pada 30 Oktober 2025. - Foto REUTERS
WASHIUNGTON/BEIJING: Presiden Donald Trump dijangka memberi tekanan kepada Presiden China, Xi Jinping, berhubung perang Iran ketika kedua-dua pemimpin itu bertemu di Beijing minggu ini, namun sidang kemuncak berprofil tinggi itu dijangka lebih tertumpu kepada usaha meredakan ketegangan perdagangan antara dua kuasa ekonomi terbesar dunia.
Lawatan Encik Trump ke China dari 13 hingga 15 Mei merupakan kunjungan pertamanya ke negara itu sejak kembali memegang jawatan presiden bagi penggal kedua.
