UAE gagalkan plot pengganas dikait dengan Iran; 27 suspek ditahan
UAE gagalkan plot pengganas dikait dengan Iran; 27 suspek ditahan
Apr 22, 2026 | 11:21 AM
UAE gagalkan plot pengganas dikait dengan Iran; 27 suspek ditahan
Orang ramai menyertai acara larian, ‘Hassantak Ya Watan’ (Kami Melindungimu, Wahai Tanah Air), yang berlangsung di Abu Dhabi, Amiriah Arab Bersatu (UAE), pada 18 April 2026, sebagai simbol perpaduan nasional di tengah kesan konflik Amerika Syarikat dan Iran. Dalam perkembangan berkaitan, UAE dilapor melumpuhkan kumpulan dikaitkan Iran, sekali gus menimbulkan kebimbangan terhadap penyebaran ideologi ekstrem dan ancaman keselamatan negara. - Foto ANADOLU
ABU DHABI: Amiriah Arab Bersatu (UAE) mengumumkan pada 20 April pihak berkuasa telah melumpuhkan satu kumpulan yang dikaitkan dengan Iran, yang didakwa merancang operasi pengganasan dan sabotaj secara tersusun bagi menggugat kestabilan negara itu.
Jabatan Keselamatan Negara UAE memaklumkan seramai 27 individu telah ditahan, dengan gambar serta nama mereka turut didedahkan kepada umum.
Laporan berkaitan
AS label Ikhwanul Muslimin di Mesir, Lebanon dan Jordan sebagai kumpulan pengganasJan 14, 2026 | 1:43 PM
Jordan penjara 9 anggota Ikhwanul Muslimin kerana gugat keselamatan negaraOct 9, 2025 | 1:35 PM