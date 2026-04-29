UAE keluar Opec di tengah krisis tenaga memuncak akibat perang Iran
UAE keluar Opec di tengah krisis tenaga memuncak akibat perang Iran
Apr 29, 2026 | 1:49 PM
UAE keluar Opec di tengah krisis tenaga memuncak akibat perang Iran
(Gambar fail) Pavilion Pertubuhan Negara-Negara Pengeksport Minyak (Opec) di sidang puncak iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) di Dubai pada 10 Disember 2023. Amiriah Arab Bersatu (UAE) akan menarik diri daripada Opec dan Opec+ pada 1 Mei 2026, kata media kerajaan pada 28 April 2026, yang menyifatkan langkah itu sebagai keputusan strategik oleh pengeluar minyak utama berkenaan. - Foto AFP
DUBAI: Amiriah Arab Bersatu (UAE) mengumumkan bakal keluar daripada Pertubuhan Negara-Negara Pengeksport Minyak (Opec), dalam langkah besar yang dijangka melemahkan pengaruh kumpulan pengeluar minyak itu di tengah-tengah krisis tenaga akibat perang Iran yang kian menekan pasaran sejagat.
Keputusan itu, yang diumumkan pada 28 April, turut menandakan perbezaan pendirian yang semakin jelas antara UAE dengan Arab Saudi, jiran Teluknya yang dianggap sebagai peneraju utama Opec.