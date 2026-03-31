LONDON: Syarikat gergasi produk pengguna, Unilever, telah menghentikan pengambilan pekerja baharu di seluruh dunia “di semua peringkat” bagi tempoh sekurang-kurangnya tiga bulan, berikutan kesan konflik yang semakin meruncing di Timur Tengah, menurut memo yang diperoleh agensi berita Reuters.

Dalam memo itu yang dihantar kepada kakitangan syarikat tersebut pada lewat minggu lalu, Unilever berkata sekatan tersebut akan berkuat kuasa dengan serta-merta dan dibuat dengan mengambil kira “cabaran-cabaran besar” akibat perang Iran yang telah berlangsung selama sebulan.