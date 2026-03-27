Vietnam hapus cukai bahan api, harga petrol turun lebih 25 peratus
Mar 27, 2026 | 3:14 PM
Penunggang motosikal beratur untuk mengisi petrol di sebuah stesen minyak di Hanoi pada 10 Mac 2026. Vietnam mengumumkan pada 9 Mac bahawa ia akan menghapuskan tarif import bahan api sebagai langkah menstabilkan bekalan dan harga susulan gangguan bekalan minyak akibat konflik AS-Israel dengan Iran, yang telah melonjakkan harga ke paras tertinggi sejak 2022. - Foto AFP
HANOI: Vietnam mengambil langkah drastik dengan memansuhkan sementara cukai alam sekitar ke atas bahan api bagi menurunkan harga petrol yang melonjak susulan gangguan bekalan tenaga global akibat konflik di Asia Barat.
Kementerian Perdagangan Vietnam memaklumkan bahawa kadar cukai perlindungan alam sekitar bagi petrol, diesel dan bahan api penerbangan dikurangkan kepada sifar bermula Jumaat, 27 Mac hingga 15 April.
