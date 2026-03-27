Vietnam tumpas penipuan kripto bernilai berbilion dolar, tujuh ditahan
Mar 27, 2026 | 3:50 PM
Foto yang diambil pada 12 Februari 2026 menunjukkan seorang pelabur mata wang kripto Vietnam melihat nilai terkini Bitcoin melalui telefon pintarnya di Hanoi. Sebagai pelajar tahun pertama sains komputer di Hanoi, Hoang Le mula berdagang kripto dari bilik asrama universitinya, didorong rakan-rakan yang meraih keuntungan besar, sehingga pegangan digitalnya pernah mencecah AS$200,000 ( S$272,000) kira-kira 50 kali ganda purata pendapatan tahunan di Vietnam. Namun, nilainya menjunam ke sifar apabila harga Bitcoin dan mata wang kripto lain merudum dalam beberapa bulan kebelakangan ini. - Foto AFP
HANOI: Polis Vietnam mendedahkan satu skim penipuan mata wang kripto berskala besar yang melibatkan kerugian berbilion dolar, dengan sekurang-kurangnya tujuh individu ditahan dalam operasi terbaru pihak berkuasa.
Menurut kenyataan polis, skim tersebut berpusat kepada penjualan mata wang digital palsu kepada pelabur tanpa disedari melalui sebuah platform dikenali sebagai ONUS, yang digunakan oleh jutaan rakyat Vietnam.
Laporan berkaitan
PBB: Pusat penipuan dalam talian perangkap ratusan ribu mangsa di Asia TenggaraJul 31, 2025 | 2:30 PM
Sindiket jenayah siber Asia Tenggara menular ke Afrika, Amerika SelatanApr 22, 2025 | 4:26 PM