Sebuah pinggan bermotif wajah Presiden Russia, Encik Vladimir Putin (kanan) dan Presiden China, Encik Xi Jinping dipamerkan di sebuah kedai di Beijing pada 19 Mei 2026. - Foto: EPA

BEIJING: Para pemimpin China dan Russia dijadualkan bertemu untuk sidang puncak di Beijing pada 20 Mei yang menampilkan perbincangan mengenai isu-isu dua hala dan antarabangsa, diakhiri dengan sesi penuh mesra antara “kawan lama” sambil minum teh.

Selepas lawatan Presiden Amerika Syarikat Encik Donald Trump ke ibu kota China, perspektif dan hasil pertemuan antara Presiden Xi Jinping dengan Presiden Russia Encik Vladimir Putin akan diteliti dan dibandingkan kelak.

Encik Xi dikenali kerana menjadi tuan rumah kepada pemimpin pelawat sambil minum teh, tetapi latar dan cara pertemuan sedemikian boleh dilihat sebagai isyarat penghormatan pemimpin China terhadap tetamunya.

Apabila Encik Xi menjadi tuan rumah kepada Encik Putin untuk perbincangan pada Mei 2024, pasangan itu mengetepikan soal hubungan mereka ketika berucap sambil minum teh di luar di Zhongnanhai, bekas taman empayar yang kini menempatkan pejabat Parti Komunis yang memerintah.

Sebaliknya, perjalanan Encik Trump melalui taman rahsia dan minum teh bersama Encik Xi di perkarangan yang sama, serta lawatan ke Kuil Syurga minggu lalu, kelihatan lebih tersusun rapi.

“Beijing suka menjadi pusat perhatian dunia dan mereka akan memainkannya untuk penonton domestik mereka dengan segala nilainya,” kata Dr Graeme Smith, zamil kanan di Jabatan Hal Ehwal Pasifik, Universiti Nasional Australia.

“Dalam beberapa cara, Xi mendapat manfaat daripada ketidakstabilan emosi kedua-dua pemimpin dunia itu,” kata Dr Smith, merujuk kepada kecenderungan Encik Trump untuk bermegah dan menunjukkan persahabatan Encik Putin yang telah lama wujud dengan Encik Xi.

Lawatan berturut-turut yang jarang berlaku ke Beijing oleh para pemimpin dua negara utama yang sangat bertentangan antara satu sama lain dari segi politik, ketenteraan dan ekonomi telah dipuji oleh media pemerintah China sebagai pengiktirafan kedudukan global China dalam susunan dunia yang semakin berpecah-belah.

Encik Putin disambut oleh Menteri Luar China, Encik Wang Yi apabila beliau tiba pada petang 19 Mei, bersama barisan pengawal kehormat bersama belia China yang mengibarkan bendera kebangsaan China dan Russia dalam upacara sambutan di lapangan terbang.

Encik Putin, yang telah memanggil Encik Xi sebagai “kawan baik” dan dilabel sebagai “kawan lama” oleh pemimpin China itu, tiba pada masa perdagangan dua hala semakin baik selepas kemelesetan pada 2024.

Perdagangan dua hala meningkat 16.1 peratus dalam tempoh empat bulan pertama 2026 berbanding tempoh yang sama pada 2025 dari segi nilai.

Perdagangan antara China dengan Russia bernilai 1.63 trilion yuan (S$306.6 bilion) pada 2025, turun 6.5 peratus daripada rekod pada 2024 dan menandakan penurunan pertama dalam tempoh lima tahun.

Encik Putin telah mengakui keperluan untuk membalikkan trend menurun, satu tanda pentingnya China sebagai talian hayat ekonomi untuk Moscow yang dilanda sekatan ketika perang di Ukraine memberi kesan kepada ekonominya.