Syarikat penerbangan tambang rendah Malaysia itu telah pun menurunkan tambangnya sebanyak 5 peratus sejak 15 Jun. - Foto REUTERS

Syarikat penerbangan tambang rendah Malaysia itu telah pun menurunkan tambangnya sebanyak 5 peratus sejak 15 Jun. - Foto REUTERS

HONG KONG: Syarikat penerbangan AirAsia X telah menurunkan tambang sebanyak 5 peratus sejak 15 Jun dan akan terus menyemak harga mingguan selaras dengan penurunan kos bahan api jet, kata Ketua Pegawai Eksekutifnya, Bo Lingam, pada 22 Jun.

Pengurangan ketegangan di Timur Tengah hasil perjanjian damai awal antara Amerika Syarikat dan Iran memberi kelegaan kepada industri penerbangan, dengan harga bahan api menjunam drastik daripada paras tertinggi pada Mac.

“Industri ini benar-benar terjejas akibat kenaikan harga bahan api; jadi, diharapkan keadaan di Timur Tengah kekal seperti hari ini,” kata Encik Lingam, sambil memaklumkan bahawa tempahan meningkat sepanjang hujung minggu.

Bahan api jet Singapura didagangkan pada kira-kira AS$112 setong ($144.77) pada 19 Jun selepas penurunan hargai susulan perjanjian damai tersebut.

Harga itu lebih tinggi daripada paras sebelum konflik, sekitar AS$80 setong, tetapi jauh lebih rendah berbanding rekod AS$242 setong pada 30 Mac.

“Apabila harga bahan api menurun dari minggu ke minggu, kami juga akan menyemak semula tambang,” kata Encik Lingam.

AirAsia X terjejas teruk oleh lonjakan harga bahan api, mencatatkan kerugian pada suku pertama selepas mengurangkan 10 peratus penerbangan dan menaikkan surcaj bahan api bagi mengawal kos.

Penganalisis berkata syarikat penerbangan tambang rendah antara yang paling terjejas kerana pelanggan mereka peka terhadap harga dan cenderung mengurangkan perbelanjaan ketika inflasi tinggi.

Encik Lingam berkata bahawa beberapa laluan penerbangan terpaksa digantung sepenuhnya kerana kos bahan api yang tinggi menjadikannya “tidak lagi menguntungkan.”

Sejak tiga bulan lalu, syarikat ini giat mengurangkan penerbangan yang kurang efisien, mengalihkan permintaan, serta terus merundingkan kontrak bersama vendor dan pemajak pesawat.

Beliau menegaskan bahawa proses penstrukturan strategik ini masih berjalan bagi memastikan kestabilan syarikat.

AirAsia X optimis kapasiti operasinya akan pulih sepenuhnya menjelang Ogos, walaupun laluan yang terus mencatat kerugian tidak akan dihidupkan semula.

Bagi mengukuhkan masa depan, mereka dijadual menerima tujuh pesawat Airbus A321LR pada tahun 2027 untuk laluan jarak sederhana, di samping ketibaan pesawat Airbus A220 yang pertama di Filipina pada tahun yang sama.