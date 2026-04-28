Topic followed successfullyGo to BHku
DBS urus dana lebih $20b bagi pusat data Asia Pasifik sepanjang 2025
Ledakan terhadap prasarana AI kini mula cabar kemampuan pembiayaan bank tradisional
Apr 28, 2026 | 3:33 PM
Ketua global bahagian telekomunikasi, media dan teknologi di DBS, Encik Amit Sinha, menjangkakan perbelanjaan pusat data akan melonjak antara AS$4 trilion dengan AS$7 trilion menjelang 2030. - Foto DBS
Bank DBS telah menguruskan pembiayaan lebih $20 bilion untuk projek pusat data di seluruh Asia-Pasifik sepanjang 2025.
Ini penting, memandangkan permintaan luar biasa terhadap prasarana kecerdasan buatan (AI) – daripada pusat data sehingga kepada penghasilan semikonduktor – yang kini mula mencabar kemampuan pembiayaan bank tradisional.
Laporan berkaitan
UOB mudahkan pelaburan RM18b ke JS-SEZ sejak 2024Apr 20, 2026 | 5:44 PM
Karyawan muda DBS tingkat kemahiran, kini pakar AI GeneratifApr 27, 2026 | 3:23 PM