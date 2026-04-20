UOB mudahkan pelaburan RM18b ke JS-SEZ sejak 2024
UOB mudahkan pelaburan RM18b ke JS-SEZ sejak 2024
Apr 20, 2026 | 5:44 PM
UOB mudahkan pelaburan RM18b ke JS-SEZ sejak 2024
Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi (kiri), bersama Ketua Pegawai Eksekutif UOB Malaysia, Cik Ng Wei Wei (kanan), ketika sesi soal jawab dalam Forum Strategik UOB-Invest Johor JS-SEZ 2026 pada 20 April di Johor Bahru. - Foto BH oleh REMAR NORDIN
UOB telah memudahkan aliran pelaburan langsung asing melebihi RM18 bilion ($5.7 bilion) ke Zon Ekonomi Khas Johor-Singapura sejak 2024, sekali gus mengukuhkan momentum pelaburan rentas sempadan antara Johor dan Singapura.
Perkembangan itu diumumkan sempena Forum Strategik UOB-Invest Johor JS-SEZ 2026 yang diadakan di Sheroton Hotel, Johor Bahru pada 20 April.
