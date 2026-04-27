Topic followed successfullyGo to BHku
Dolar Australia hampir capai paras tertinggi berbanding dolar S’pura
Apr 27, 2026 | 5:48 PM
Dolar Australia didagangkan pada sekitar 91 sen Singapura pada 27 April, kurang sedikit daripada paras tertinggi setahun iaitu 91.52 sen yang dicatatkan pada 17 April. - Foto UNSPLASH
Nilai dolar Australia melonjak ke tahap paling kukuh berbanding dolar Singapura dalam tempoh setahun.
Peningkatan ini bakal memberi kesan kepada pelancong Singapura, pelajar di sana, mahupun mereka yang sering membeli barangan buatan Australia.
