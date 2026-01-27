Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Ekor pesawat SIA rosak ketika cuba mendarat di Lapangan Terbang Changi

Kesemua 256 penumpang dan 16 anak kapal keluar daripada pesawat seperti biasa, menurut jurucakap Singapore Airlines. - Foto @AVIATIONBRK/X

Sebuah pesawat Singapore Airlines (SIA) mengalami kerosakan pada ekornya semasa cuba mendarat di Lapangan Terbang Changi selepas tiba dari Manila di tengah-tengah keadaan berangin pada 24 Januari.

Kesemua 256 penumpang dan 16 anak kapal Airbus A350-900, penerbangan SQ917, keluar daripada pesawat seperti biasa, kata jurucakap SIA kepada The Straits Times (ST) pada 27 Januari.

Pendaratan pesawat itu terpaksa dibatalkan pada 6.07 petang disebabkan keadaan berangin di lapangan terbang. Semasa mendarat, ekornya bersentuhan dengan landasan, tambah jurucakap itu.

Pendaratan dibatalkan bermaksud juruterbang membatalkan pendaratan sejurus sebelum atau selepas mendarat.

“Pesawat itu terbang di udara dan mendarat semula dengan selamat pada 6.32 petang, dan bergerak ke terminal tanpa sebarang masalah. Semua penumpang dan anak kapal turun seperti biasa,” kata SIA.

Kerosakan itu jelas dapat dilihat di bahagian bawah ekor pesawat dalam foto yang disiarkan di X oleh pengguna @aviationbrk.

Jurucakap SIA menambah bahawa pesawat itu sedang menjalani pembaikan.