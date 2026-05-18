Eksport utama S’pura naik 24.5% pada Apr, dipacu elektronik dan AI
May 18, 2026 | 1:38 PM
Eksport Bukan Minyak Dalam Negeri (Nodx) melonjak 24.5 peratus pada April berbanding tempoh sama pada 2025, melanjutkan pertumbuhan 15.3 peratus yang dicatat pada Mac. - Foto fail
Eksport Singapura terus memacu pertumbuhan pada April, sekali gus mencatat pertumbuhan untuk bulan kelapan berturut-turut, meskipun berdepan dengan ketegangan di Iran.
Eksport Bukan Minyak Dalam Negeri (Nodx) melonjak 24.5 peratus, melebihi unjuran pasaran yang diramal sekitar 11 peratus dan pertumbuhan sebanyak 15.3 peratus pada Mac.
