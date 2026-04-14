EnterpriseSG buka pejabat baru di Austin bantu syarikat S’pura berkembang di AS
Apr 14, 2026 | 5:34 PM
Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Perdagangan dan Perusahaan, Encik Gan Kim Yong, berucap di majlis pelancaran Pusat Luar Negara Austin milik Enterprise Singapore (Enterprise SG) di Austin, Texas, pada 13 April. - Foto ENTERPRISE SINGAPORE
Enterprise Singapore (EnterpriseSG) telah mengembangkan jejaknya di Amerika Syarikat dengan membuka pejabat baru di Austin, ibu kota negeri Texas, bagi membantu syarikat Singapura merebut peluang di pasaran kawasan tengah Amerika yang berkembang pesat.
Pusat Luar Negara Austin, yang dilancarkan pada 13 April waktu tempatan (14 April di Singapura), merupakan pusat luar negara keempat EnterpriseSG di Amerika,.
