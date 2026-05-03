Hampir 3 dekad bina nama, butik Fatimah Mohsin kini di Shah Alam
Manfaatkan pasaran pengguna yang lebih besar di M’sia
May 3, 2026 | 5:30 AM
Cik Fatimah Mohsin mengembangkan perniagaan khidmat perkahwinan ke Shah Alam dan akan terus mengekalkan khidmat peribadi untuk pelanggan sedia ada. - Foto ihsan FATIMAH MOHSIN
Selepas 27 tahun menceburi perniagaan busana pengantin di Singapura, Cik Fatimah Mohsin memutuskan untuk memperluas perniagaannya ke Shah Alam, Malaysia, bagi mendalami lagi bidang kepakarannya dalam fesyen mempelai.
Langkah ini membolehkan beliau memanfaatkan pasaran pengguna yang lebih besar di Malaysia, daripada setakat bergantung pada pasaran busana pengantin yang sudah sarat dengan pelbagai penyedia khidmat di Singapura.
