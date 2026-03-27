Hong Tat: S’pura sebagai pusat dagangan emas akan jana lebih banyak kerja untuk rakyat
Langkah manfaat kekuatan negara, tarik lebih banyak pelaburan
Mar 27, 2026 | 4:52 PM
Timbalan Pengerusi, Penguasa Kewangan Singapura (MAS), Encik Chee Hong Tat, menjelaskan penubuhan Singapura sebagai pusat perdagangan emas yang dipercayai di Asia akan menarik lebih banyak pelaburan ke Singapura. Pertemuan bersama media berlangsung di Bangunan MAS di Shenton Way pada 27 Mac. - Foto REUTERS
Penubuhan Singapura sebagai pusat perdagangan emas yang dipercayai di Asia akan menarik lebih banyak pelaburan ke Singapura dan mewujudkan lebih banyak pekerjaan yang baik untuk rakyat, kata Timbalan Pengerusi, Penguasa Kewangan Singapura (MAS), Encik Chee Hong Tat.
Bercakap kepada media pada 27 Mac, Encik Chee, yang juga Menteri Pembangunan Negara, berkata langkah itu akan memanfaatkan kekuatan Singapura dan membina apa yang telah ditawarkan oleh negara dari segi pengurusan kekayaan dan aset.
