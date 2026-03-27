S’pura sasar jadi hab dagangan emas di Asia
Ini di tengah-tengah minat pelabur yang semakin meningkat; pemerintah bekerja rapat dengan industri
Mar 27, 2026 | 12:00 PM
Pemerintah sedang bekerjasama rapat dengan industri untuk meletakkan Singapura sebagai hab perdagangan emas yang dipercayai di Asia bagi memenuhi minat yang semakin meningkat dalam kalangan pelabur untuk menyimpan dan berdagang emas di negara ini.
Singapura telah membentangkan rancangan untuk mengukuhkan kedudukannya sebagai hab perdagangan emas yang dipercayai di Asia bagi memenuhi minat yang semakin meningkat dalam kalangan pelabur untuk menyimpan dan berdagang emas di negara ini.
Bercakap kepada media di Bangunan Penguasa Kewangan Singapura (MAS) di Shenton Way pada 27 Mac, Menteri Pembangunan Negara yang juga Timbalan Pengerusi MAS, Encik Chee Hong Tat berkata bahawa pemerintah kini sedang bekerjasama rapat dengan industri untuk mencapai matlamat ini.
Laporan berkaitan
S’pura sebagai pusat utama modal pertumbuhan: Cadangan siap jelang akhir 2027Feb 13, 2026 | 5:13 PM
Hong Tat: S’pura perlu terima risiko untuk berkembang sebagai pusat kekayaanJan 9, 2026 | 6:44 PM