Menurut dokumen mahkamah, kumpulan itu telah membiayai sekitar 1,200 kereta dalam beberapa tahun kebelakangan ini, dengan hutang berkaitan sekitar $200 juta. - Foto fail

Menurut dokumen mahkamah, kumpulan itu telah membiayai sekitar 1,200 kereta dalam beberapa tahun kebelakangan ini, dengan hutang berkaitan sekitar $200 juta. - Foto fail

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Sekumpulan 18 syarikat automotif yang berkaitan – termasuk Autobahn Rent A Car dan perkhidmatan perkongsian kereta Shariot – mungkin mempunyai hutang sekitar $38 juta lebih daripada yang dianggarkan pada awalnya kepada pemiutang mereka.

Ini mengikut tuntutan terkini daripada pemiutang kumpulan itu dalam dokumen mahkamah bertarikh 12 Disember.

Menurut afidavit bertarikh 28 November oleh seorang pengarah Autobahn Rent A Car yang mewakili kumpulan tersebut, Encik Sanjay Kumar Rai, kumpulan tersebut berhutang lebih daripada $300 juta kepada lebih 40 pemiutang.

Pemiutang itu termasuk bank utama Singapura seperti DBS, OCBC dan UOB; syarikat pembiayaan automotif, serta pengedar kereta, lapor The Business Times (BT).

Pada 28 November, kumpulan Autobahn-Shariot memohon kepada Mahkamah Tinggi untuk moratorium enam bulan bagi menghentikan tindakan pemiutang dan penyitaan, sementara mereka mencari rancangan pengaturan.

Namun, dalam dokumen mahkamah pada 12 Disember, beberapa pemiutang telah mengemukakan angka tuntutan yang lebih tinggi daripada yang dinyatakan dalam afidavit Encik Rai.

DBS dan syarikat pembiayaan automotif Teck Wei Credit dan Toyota Financial Services masih merupakan pemiutang terbesar kumpulan ini.

DBS menuntut $102.6 juta; Teck Wei Credit menuntut $74.2 juta; dan Toyota Financial Services menuntut $43.1 juta.

Firma guaman Rajah and Tann membuat penghantaran bertulis bagi pihak UOB, meminta supaya moratorium dibatalkan.

Mereka berkata senarai pemiutang dalam afidavit Encik Rai mengandungi ketidaktepatan fakta, antara lain.

Sebagai contoh, Rajah and Tann berkata jumlah hutang yang perlu dibayar oleh Autobahn Rent A Car, Hamilton Autohub, Hamilton Capital dan AhTan Car Repairs kepada UOB adalah sekitar $17,017,000.

Sebaliknya, senarai Encik Rai menyatakan bahawa Autobahn Rent A Car dan Hamilton Autohub berhutang $13,379,200 kepada bank itu.

Satu lagi kenyataan bertulis daripada Rajah and Tann, bagi pihak DBS, menyatakan bahawa DBS dan 10 pemiutang lain, yang semuanya diwakili oleh firma itu, menentang permohonan moratorium.

Firma itu menambah: “Selain itu, 11 pemiutang lain telah mengemukakan afidavit pada 8 Disember untuk menentang (permohonan tersebut). Tiada satu pemiutang pun yang menyatakan sokongan untuk moratorium yang dicadangkan.”

Secara keseluruhan, 22 pemiutang telah mengemukakan kenyataan kepada mahkamah dan afidavit menentang pelan penyusunan semula yang dicadangkan.

Beberapa pemiutang juga telah memfailkan permohonan ‘carve-out’ sekiranya moratorium diluluskan.

‘Carve-out’ membawa maksud pengecualian terhadap moratorium yang membenarkan tindakan undang-undang tertentu oleh pemiutang seperti penyitaan undang-undang ke atas barang.

Sehingga September, kurang dua bulan sebelum kumpulan Autobahn-Shariot memohon moratorium, mereka masih menambah jumlah kereta mereka.

Dalam kenyataan bertulis, pemiutang berkata bahawa kumpulan Autobahn-Shariot telah membiayai sekurang-kurangnya 140 kereta bernilai $24.6 juta pada 2025.

Mereka memperoleh kenderaan tersebut melalui pembelian secara ansuran daripada lima pemiutang, termasuk pengedar kereta yang sah, Borneo Motors (Singapura) dan Komoco Motors.

Perjanjian jual beli untuk beberapa transaksi itu ditandatangani antara April dengan September, dengan penghantaran terbaru kepada kumpulan Autobahn berlaku pada November.