Inflasi teras S’pura naik kepada 1.6% pada Jun, rendah sedikit daripada ramalan

Inflasi teras Singapura berada pada 1.6 peratus pada Jun, meningkat sedikit berbanding 1.4 peratus pada Mei. - Foto ZAOBAO

Inflasi teras Singapura berada pada 1.6 peratus pada Jun, meningkat sedikit berbanding 1.4 peratus pada Mei. - Foto ZAOBAO

Inflasi teras S’pura naik kepada 1.6% pada Jun, rendah sedikit daripada ramalan

Inflasi teras S’pura naik kepada 1.6% pada Jun, rendah sedikit daripada ramalan

Inflasi teras Singapura meningkat sedikit pada Jun, dengan kos tenaga yang lebih tinggi dijangka menaikkan kos pengeluaran dan pengangkutan bagi lebih banyak barangan dan perkhidmatan import negara ini dari semasa ke semasa.

Inflasi teras — yang tidak termasuk pengangkutan persendirian dan penginapan, bagi mencerminkan perbelanjaan isi rumah dengan lebih baik — berada pada 1.6 peratus pada Jun, meningkat daripada 1.4 peratus pada Mei.

Ahli ekonomi yang ditinjau oleh Bloomberg meramalkan inflasi teras akan meningkat kepada 1.7 peratus.

Inflasi keseluruhan berada pada 1.9 peratus pada Jun, meningkat sedikit daripada 1.8 peratus pada Mei. Ini disebabkan oleh inflasi penginapan yang lebih tinggi, di samping peningkatan inflasi teras, kata Penguasa Kewangan Singapura (MAS) dan Kementerian Perdagangan dan Perusahaan (MTI) dalam satu kenyataan bersama pada 23 Julai.

“Sekiranya kebangkitan semula bekalan tenaga global berlaku lebih perlahan daripada dijangka, atau kekurangan berterusan dalam input perantaraan utama kepada rantaian bekalan serantau, ini boleh menaikkan lagi kos import untuk Singapura,” kata MAS dan MTI.

“Namun, risiko penurunan juga wujud. Sekiranya keadaan kewangan global mengetat lebih daripada dijangka, ini boleh melembapkan aktiviti ekonomi. Ini seterusnya boleh menyebabkan inflasi menjadi lebih rendah.”

Buat masa ini, inflasi pengangkutan persendirian menurun daripada 8.6 peratus pada Mei kepada 8.4 peratus pada Jun kerana kenaikan harga petrol yang lebih kecil.

Inflasi makanan meningkat 0.3 mata peratusan kepada 2.1 peratus pada Jun, daripada 1.8 peratus pada Mei, memandangkan harga makanan tidak dimasak dan perkhidmatan makanan kedua-duanya meningkat pada kadar lebih pantas.

Inflasi runcit dan barangan lain meningkat sedikit kepada 1.7 peratus pada Jun, daripada 1.6 peratus pada Mei, disebabkan kenaikan lebih besar dalam harga perabot dan barangan rekreasi lain.

Sewa perumahan yang lebih tinggi mendorong inflasi penginapan meningkat kepada 0.6 peratus pada Jun, daripada 0.5 peratus pada Mei.

Inflasi perkhidmatan meningkat kepada 1.5 peratus pada Jun, berbanding 1.3 peratus pada Mei, disebabkan kenaikan lebih besar dalam tambang penerbangan dan perbelanjaan bercuti.

Harga elektrik dan gas jatuh sebanyak 2.9 peratus pada Jun, berbanding 3 peratus pada Mei, disebabkan penurunan lebih kecil dalam harga elektrik.

Tarif elektrik terkawal bagi setiap suku tahun ditetapkan berdasarkan purata harga gas asli dalam dua setengah bulan pertama suku tahun sebelumnya, antara faktor-faktor lain.