Kapal autonomi bakal jadi realiti di pelabuhan S’pura
Dijangka dapat wujudkan peluang kerjaya baru seperti pemantauan dan operasi kapal jarak jauh, kejuruteraan sistem autonomi
Apr 22, 2026 | 4:06 PM
Menteri Negara Kanan (Pengangkutan), Encik Murali Pillai, menyampaikan ucapan pembukaan di Minggu Maritim Singapura yang berlangsung di Pusat Konvensyen & Pameran Suntec Singapura, pada 22 April. - Foto ZAOBAO
Penggunaan kapal autonomi untuk mengangkut kontena antara terminal pelabuhan di Singapura mungkin bakal menjadi kenyataan.
Penguasa Kelautan dan Pelabuhan Singapura (MPA) bersama pengendali pelabuhan PSA Singapore mengumumkan tawaran permohonan cadangan untuk membangunkan dan menguji teknologi tersebut pada 22 April.
Laporan berkaitan
S’pura akan labur lebih $100j bagi penyelidikan maritim dalam 5 tahunApr 21, 2026 | 3:31 PM
DPM Gan: Hab maritim seperti S’pura penting di tengah gangguan sejagatApr 21, 2026 | 7:20 PM