S’pura akan labur lebih $100j bagi penyelidikan maritim dalam 5 tahun
Jeffrey Siow: Pelan Hala Tuju Teknologi dan Penyelidikan Maritim S’pura akan pandu inovasi masa hadapan
Apr 21, 2026 | 3:31 PM
Pemangku Menteri Pengangkutan, Encik Jeffrey Siow, berucap pada majlis pembukaan Minggu Maritim Singapura, yang diadakan di Pusat Konvensyen dan Pameran Suntec, pada 21 April. - Foto ST
Lebih $100 juta akan diketepikan dalam tempoh lima tahun akan datang untuk membiayai penyelidikan dan pembangunan dalam sektor maritim di bawah satu pelan induk baru, kata Pemangku Menteri Pengangkutan, Encik Jeffrey Siow.
Mengumumkan perkara itu pada majlis pembukaan Minggu Maritim Singapura pada 21 April, Encik Siow berkata Pelan Hala Tuju Teknologi dan Penyelidikan Maritim Singapura terbaru akan memandu inovasi masa hadapan dalam bidang seperti operasi pelabuhan autonomi, bahan api alternatif dan kapal bijak.
