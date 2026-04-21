Lebih $100 juta akan diketepikan dalam tempoh lima tahun akan datang untuk membiayai penyelidikan dan pembangunan dalam sektor maritim di bawah satu pelan induk baru, kata Pemangku Menteri Pengangkutan, Encik Jeffrey Siow.

Mengumumkan perkara itu pada majlis pembukaan Minggu Maritim Singapura pada 21 April, Encik Siow berkata Pelan Hala Tuju Teknologi dan Penyelidikan Maritim Singapura terbaru akan memandu inovasi masa hadapan dalam bidang seperti operasi pelabuhan autonomi, bahan api alternatif dan kapal bijak.