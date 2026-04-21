SPH Logo mobile
halal-logo
quick-news-icon
SPH Logo mobile
Langgan|
success-icon

Topic followed successfully

Go to BHku

S’pura akan labur lebih $100j bagi penyelidikan maritim dalam 5 tahun

Singapura

Jeffrey Siow: Pelan Hala Tuju Teknologi dan Penyelidikan Maritim S’pura akan pandu inovasi masa hadapan
Apr 21, 2026 | 3:31 PM

Pemangku Menteri Pengangkutan, Encik Jeffrey Siow, berucap pada majlis pembukaan Minggu Maritim Singapura, yang diadakan di Pusat Konvensyen dan Pameran Suntec, pada 21 April. - Foto ST

Lebih $100 juta akan diketepikan dalam tempoh lima tahun akan datang untuk membiayai penyelidikan dan pembangunan dalam sektor maritim di bawah satu pelan induk baru, kata Pemangku Menteri Pengangkutan, Encik Jeffrey Siow.

Mengumumkan perkara itu pada majlis pembukaan Minggu Maritim Singapura pada 21 April, Encik Siow berkata Pelan Hala Tuju Teknologi dan Penyelidikan Maritim Singapura terbaru akan memandu inovasi masa hadapan dalam bidang seperti operasi pelabuhan autonomi, bahan api alternatif dan kapal bijak.

Laporan berkaitan
MPA perluas kerjasama antarabangsa lindungi siber maritimApr 20, 2026 | 6:52 PM
S’pura, Indonesia, dan M’sia perkukuh komitmen pastikan Selat Melaka, S’pura kekal selamat dan terbuka Apr 17, 2026 | 4:22 PM
Jeffrey SiowMPAssakecerdasan buatan (AI)penyelidikan
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg