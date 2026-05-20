Krisis Selat Hormuz: S’pura jamin bekalan gas asli cecair cukup hingga akhir 2026
May 20, 2026 | 4:21 PM
Singapore GasCo, pada asalnya, merancang bagi membina portfolio bekalan gas jangka panjang Singapura pada 2026, namun terpaksa mengubah strategi selepas serangan Amerika dan Israel ke atas Iran, menyebabkan laluan perkapalan Selat Hormuz terjejas. - Foto REUTERS
Singapura telah membeli gas asli cecair (LNG) yang mencukupi untuk menampung keperluan sehingga akhir 2026 bagi menggantikan penghantaran bekalan yang terkandas di laluan perkapalan Selat Hormuz berikutan perang Iran.
Syarikat milik pemerintah, Singapore GasCo, yang ditubuhkan pada 2025, berjaya mendapatkan penghantaran dari wilayah di luar Timur Tengah melalui pasaran semerta atau ‘spot market’, menurut kenyataan Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) syarikat berkenaan, Encik Alan Heng, pada 19 Mei.
