MANILA: Menteri ekonomi Asean berkata dalam satu kenyataan bersama pada 1 Mei bahawa perang di Timur Tengah menimbulkan ancaman yang semakin meningkat kepada keselamatan tenaga global dan boleh memperlahankan pertumbuhan serantau dengan ketara.

“Kami menyatakan kebimbangan mendalam bahawa gangguan semasa ke laluan maritim utama, terutamanya Selat Hormuz, di mana kira-kira satu perempat daripada eksport minyak laut dan gas asli cecair melalui laut global, dengan lebih 80 peratus dituju ke Asia, menimbulkan risiko yang teruk kepada keselamatan tenaga global, mencetuskan ketidaktentuan berterusan dalam harga minyak dan gas asli cecair (LNG), dan kos pengangkutan, insurans dan logistik yang meningkat secara mendadak,” kata Majlis Masyarakat Asean.