Pemberhentian kerja di Singapura meningkat ke paras tertinggi pasca-pandemik pada suku kedua 2026, manakala jumlah pekerjaan kosong terus menurun.

Bilangan pekerja yang diberhentikan mencecah 4,620 pada suku kedua, paras tertinggi sejak suku keempat 2020 semasa pandemik Covid-19. Ini bermakna sekitar dua pekerja diberhentikan bagi setiap 1,000 pekerja.

Ini meningkat berbanding 3,830 pemberhentian, atau sekitar 1.6 pekerja diberhentikan bagi setiap 1,000 pekerja, pada suku pertama.

Peningkatan itu didorong oleh perniagaan yang menjalani latihan penyusunan semula dalam sektor berorientasikan luar seperti pembuatan, maklumat dan komunikasi, serta perkhidmatan kewangan.

Pasaran kerja juga menunjukkan tanda-tanda kelembapan, kata Kementerian Tenaga Manusia (MOM), yang mengeluarkan laporan pekerjanya pada 21 September.

Pengarah penyelidikan dan statistik tenaga manusia MOM, Encik Ang Boon Heng, berkata peningkatan pemberhentian sepanjang dua suku lalu adalah “sesuatu yang wajar dipantau”, namun masih belum ada tanda-tanda bahawa trend itu akan berterusan.

Beliau menambah bahawa pemberhentian itu tidak meluas merentasi semua sektor dan tertumpu kebanyakannya dalam sektor berorientasikan luar.

Pekerja yang diberhentikan turut mengambil lebih masa untuk mendapatkan pekerjaan baharu. Peratusan mereka yang mendapat pekerjaan dalam tempoh enam bulan berada pada 54.9 peratus pada suku kedua, menurun daripada 60.7 peratus pada suku pertama.

Namun begitu, hampir 70 peratus pekerja yang diberhentikan dapat mencari pekerjaan baharu dalam tempoh setahun.

Menteri Pemangku Tenaga Manusia, Cik Jasmin Lau, berkata di luar acara lawatan ke syarikat teknologi Acronis: “Sesetengah pekerja mendapati peralihan ke peranan seterusnya mengambil masa yang lebih lama. Ini menjadi kebimbangan bagi sesetengah warga Singapura.

“Kini, sudah tentu masih ada peluang pekerjaan, tetapi untuk beralih daripada satu pekerjaan ke pekerjaan seterusnya boleh menjadi cabaran.”

Beliau menambah bahawa pemerintah akan menyokong pekerja untuk belajar dan menyesuaikan diri, serta bersedia bagi peranan yang boleh mereka ceburi. Ini dilakukan menerusi program penukaran kerjaya.

“Daripada mempelajari kemahiran baharu dan kemudian berharap dapat mencari pekerjaan yang menggunakan kemahiran itu, pekerja dilatih untuk peranan sebenar yang diperlukan syarikat,” katanya.

“Mereka belajar semasa bekerja, memperoleh pengalaman sebenar dan membina di atas kemahiran yang sudah mereka miliki.”

Acronis telah menyokong lebih 50 pekerjanya sejak 2024 menerusi program penukaran kerjaya, membina kemahiran baharu dalam bidang keselamatan siber, pembangunan perisian dan kecerdasan buatan (AI).

“Inilah peralihan yang saya harap kita semua dapat lakukan bersama, mempelajari kemahiran baharu bukan sekadar untuk melindungi apa yang kita ada, tetapi untuk membuka lebih banyak kemungkinan bagi apa yang bakal datang,” kata Cik Lau.

Walaupun pemberhentian meningkat, jumlah pekerjaan kosong menurun kepada 68,600 pada Jun, daripada 73,300 pada Mac. Ini kebanyakannya mencerminkan penurunan kekosongan bagi karyawan, pengurus, eksekutif dan teknisyen (PMET) dalam sektor seperti perkhidmatan kewangan serta maklumat dan komunikasi, menurut laporan MOM.

Namun begitu, jumlah pekerjaan kosong PMET peringkat kemasukan kekal “secara umumnya stabil dan besar”, merangkumi 45.3 peratus daripada semua peluang pekerjaan pada Jun.

Walaupun berlaku penurunan keseluruhan, masih terdapat lebih banyak pekerjaan kosong berbanding orang yang menganggur, dengan 1.48 kekosongan bagi setiap orang yang menganggur setakat Jun.