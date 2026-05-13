Pengasas bersama PropertyLimBrothers kembali ke PropNex bersama 36 ejen
May 13, 2026 | 7:00 PM
Pengarah Daerah Kumpulan Bersekutu Kanan di PropNex, Encik Adrian Lim, akan menerajui pasukan yang turut dianggotai ejen hartanah yang memilih untuk menyertainya daripada PropertyLimBrothers (PLB). - Foto ST
Pengasas bersama PropertyLimBrothers (PLB), Encik Adrian Lim, kembali menyertai agensi tempat beliau memulakan kerjaya hartanahnya, PropNex Realty.
Langkah ini diambil empat bulan selepas PLB dilanda kontroversi yang menyaksikan dua pemimpinnya meletak jawatan susulan dakwaan hubungan luar perkahwinan.
