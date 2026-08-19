Timbalan Pengerusi Majlis Gaji Kebangsaan (NWC), Encik Hsieh Fu Hua, bakal mengambil alih jawatan sebagai pengerusi majlis itu selepas Encik Peter Seah melepaskan jawatan tersebut atas sebab-sebab peribadi.

Dalam satu kenyataan pada 19 Ogos, Kementerian Tenaga Manusia (MOM) menyatakan bahawa Encik Seah telah meminta untuk melepaskan jawatannya sebagai pengerusi, dan kementerian itu “memutuskan untuk memenuhi permintaan itu” selepas membuat pertimbangan.

Secara berasingan, DBS Group Holdings sedang mengusahakan rancangan penggantian untuk Encik Seah, yang merupakan pengerusi bank Singapura itu selama lebih 16 tahun, menurut sumber yang mempunyai pengetahuan mengenai perkara tersebut.

Encik Seah, 79 tahun, telah membimbing bank terbesar di Singapura itu sejak beliau menyertai lembaga pengarah DBS pada 2009 dan menjadi pengerusi pada 2010, kata sumber yang enggan dikenali membincangkan perkara peribadi.

“Encik Peter Seah kekal sebagai pengerusi bukan eksekutif DBS Group Holdings,” kata bank tersebut sebagai maklum balas kepada pertanyaan media.

Sementara itu, MOM berkata:

“Pemerintah ingin menyampaikan setinggi-tinggi penghargaan kepada Encik Seah atas khidmat bakti beliau selama bertahun-tahun sebagai pengerusi NWC sejak 2015.”

Encik Seah telah memimpin NWC dalam mengharungi tempoh ekonomi yang mencabar, termasuk pandemik Covid-19, kata MOM.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Setiausaha Agung Kongres Kesatuan Sekerja Kebangsaan (NTUC), Encik Ng Chee Meng (berdiri, berbaju merah) dan pengerusi agensi pemerolehan dan rantaian bekalan bersepadu bagi sektor penjagaan kesihatan awam Singapura, ALPS, Encik Ong Kim Pong (dua dari kiri), menyaksikan pemeteraian Memorandum Persefahaman (MOU) yang ditandatangani (dari kiri, baris depan) Setiausaha Eksekutif Kesatuan Pekerja Perkhidmatan Penjagaan Kesihatan (HSEU), Encik Steven Goh; Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) ALPS, Cik Yong Hwee Yee; dan Presiden NTUC dan HSEU, Cik K Thanaletchimi, pada 19 Ogos.

MOU baru bakal pertingkat kemahiran 2,500 pekerja rantaian bekalan penjagaan kesihatan

Aug 19, 2026 | 7:11 PM
Mantan Menteri Pertahanan, Dr Ng Eng Hen (tengah), telah menerima Pingat Pegawai Kehormat Australia daripada Gabenor Jeneral Australia, Cik Sam Mostyn (kiri), pada 18 Ogos. Majlis itu turut dihadiri Ketua Angkatan Pertahanan Australia, Laksamana Mark Hammond (kanan).

Ng Eng Hen terima anugerah berprestij Australia atas usaha perkukuh hubungan pertahanan dua hala

Aug 19, 2026 | 6:23 PM
(Dari kiri) Penyokong pasukan Singa, Mohamed Harris Danial Mohamed Nazeem, Jordan Tai Liang Kai dan Ungku Irfan Alamshah Tungku Mahmood, di Stadium Rajamangala sewaktu menyaksikan perlawanan separuh akhir kedua Piala Asean Hyundai antara Singapura dengan Thailand di Bangkok. Mereka bangga dengan perkembangan pasukan bola sepak kebangsaan negara.

Penyokong Singa bangga dengan prestasi pasukan walau tewas

Aug 19, 2026 | 3:06 PM
Malaysia, Johor, RTS Link, KTM Komuter, Anthony Loke

Jejantas RM60j akan hubung RTS Link terus ke KTM Komuter

Aug 18, 2026 | 4:07 PM
ladang ayam Australia, usahawan bekas guru, sekuriti makanan

Bekas guru buka ladang ayam di Australia

Aug 18, 2026 | 5:30 AM
kebon dapor

Pensyarah pada hari biasa, tukang kebun pada hujung minggu

Aug 11, 2026 | 5:30 AM
kanak-kanak hilang malaysia

Lebih 4,500 kanak-kanak hilang di M’sia sejak 2021-2025

Jun 30, 2026 | 3:57 PM
NUS, siasat, pelajar, ucapan perkauman, video Telegram

NUS siasat pelajar berhubung ucapan perkauman dalam video Telegram tular

Apr 24, 2026 | 4:25 PM
Daik, Lingga, kepulauan riau, indonesia, warisan, sejarah

Daik Lingga permata warisan Melayu kekal terpelihara

Apr 12, 2026 | 5:30 AM
Putri Emily, Juara Mic Junior, Seri Thera, dikir barat, Piala Suara Serumpun

Putri Emily mekar sebagai Tok Juara dikir barat Seri Thera

Nov 24, 2025 | 5:30 AM

“Kepimpinan beliau memainkan peranan penting dalam membina dan mengekalkan konsensus tiga pihak yang menjadi dasar kepada sistem gaji Singapura sepanjang tempoh perkhidmatannya, sekali gus memberikan sokongan kritikal kepada pekerja kita serta menyumbang kepada pembangunan ekonomi Singapura,” tambah MOM.

Encik Seah juga merupakan pengerusi Singapore Airlines dan Maktab Seni Lasalle.

Beliau telah menjadi anggota Majlis Penasihat Presiden sejak 2021.

Dalam pada itu, pengerusi NWC yang baharu, Encik Hsieh, sebelum ini telah dilantik sebagai timbalan pengerusi bagi sesi 2026-27.

Kini berkhidmat sebagai pengerusi di Lembaga Pemegang Amanah Universiti Nasional Singapura (NUS) dan pengarah di Lembaga Perbadanan Pelaburan Pemerintah Singapura (GIC), Encik Hsieh mempunyai pengalaman luas merentasi sektor perniagaan, sosial dan awam, kata MOM.

“Pengalaman beliau dalam menyatukan pelbagai pihak berkepentingan dan membina konsensus akan menjadi sangat berharga dalam memimpin perbincangan tiga pihak NWC yang akan datang, mengenai isu gaji,” kata kementerian itu.

Encik Hsieh sebelum ini pernah berkhidmat sebagai presiden di Majlis Khidmat Sosial Kebangsaan (NCSS), Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Bursa Saham SGX dan presiden di Temasek Holdings.

Laporan berkaitan
Majlis Gaji Kebangsaan minta pandangan orang ramai mengenai garis panduan gaji, pekerjaan Aug 7, 2026 | 4:02 PM
DBS catat keuntungan rekod $3.08b pada suku kedua, umum dividen 81 senAug 6, 2026 | 5:53 PM
NWCDBS