Majlis Gaji Kebangsaan (NWC) sedang mendapatkan pandangan orang ramai untuk membangunkan garis panduan tahunannya mengenai isu gaji dan pekerjaan di Singapura. NWC berharap dapat mengeluarkan garis panduan tersebut menjelang akhir Oktober.

Majlis itu dijadualkan bersidang pada 19 Ogos untuk membangunkan garis panduan tersebut, yang akan merangkumi tempoh dari 1 Disember 2026 hingga 30 November 2027, kata Kementerian Tenaga Manusia (MOM) dalam satu kenyataan pada 7 Ogos.

Mereka yang ingin memberi maklum balas dan cadangan mengenai garis panduan akan datang boleh berbuat demikian di go.gov.sg/nwc2627publicfeedback menjelang 19 Ogos.

NWC akan mengambil kira daya saing ekonomi Singapura, keadaan pasaran buruh, inflasi, pertumbuhan produktiviti, serta prospek ekonomi global, kata MOM.

Ia juga akan terus menetapkan panduan tahunannya mengenai julat pertumbuhan Gaji Progresif untuk pekerja bergaji rendah.

Model Gaji Progresif (PWM) merupakan struktur tangga gaji yang dikaitkan dengan peningkatan kemahiran dan produktiviti untuk pekerja bergaji rendah dalam sektor dan pekerjaan terpilih, termasuk sektor pembersihan dan keselamatan. 

Kadar gaji minimum bagi setiap peringkat tangga gaji meningkat mengikut jadual yang telah ditetapkan.

Majlis itu, yang terdiri daripada wakil daripada pemerintah, majikan dan pekerja, dipengerusikan oleh Encik Peter Seah, yang juga mempengerusikan DBS Bank.

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Gaji sebenar meningkat 4 peratus pada 2025 selepas mengambil kira inflasi, meningkat daripada 3.2 peratus yang direkodkan pada 2024, menurut laporan amalan gaji MOM yang dikeluarkan pada Mei.

MOM menjangkakan pertumbuhan gaji akan kekal positif, namun menyatakan bahawa syarikat berkemungkinan mengambil pendekatan yang lebih berhati-hati terhadap kenaikan gaji di tengah-tengah ketidaktentuan global dan tekanan inflasi.

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NWCMOMModel Gaji Progresif (PWM)