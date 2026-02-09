Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Waktu operasi kaunter emas di cawangan utama UOB akan dilanjutkan sehingga 6 petang. - Foto UOB

Orang ramai beratur untuk membeli emas di luar cawangan utama UOB. - Foto fail

UOB akan memperkenalkan langkah baru di kaunter emas cawangan utamanya bermula 13 Februari.

Susulan peningkatan mendadak permintaan pelanggan, bank itu akan beralih kepada sistem janji temu sahaja bagi pembelian dan penukaran emas fizikal, menurut pengumuman pada 9 Februari.

Pelanggan tanpa janji temu tidak lagi diterima untuk membeli emas atau menukar Akaun Simpanan Emas (GSA) kepada fizikal.

Langkah ini bertujuan memendekkan masa menunggu dan memberikan pengalaman yang lebih lancar kepada pelanggan yang mendapatkan jongkong emas.

Perubahan utama di cawangan utama UOB

Bagi menguruskan lonjakan pembeli, UOB akan menyelaraskan operasi di cawangan utamanya di 80 Raffles Place, termasuk menukar waktu operasi.

Waktu pembelian emas akan dipanjangkan 1.5 jam; kaunter emas kini dibuka dari 9.30 pagi hingga 6 petang (sebelum ini 4.30 petang), Isnin hingga Jumaat.

Pelanggan yang ingin membeli emas fizikal atau menukar pegangan GSA kepada fizikal perlu menempah slot melalui laman web UOB, dibuka pada 6 petang setiap Khamis.

Pembelian emas fizikal secara dalam talian boleh diambil bermula hari bekerja berikutnya, dan dalam tempoh 10 hari bekerja selepas tarikh pembelian.

Mulai 13 Februari, pelanggan yang membeli emas fizikal dalam talian perlu membuat janji temu melalui laman web UOB untuk pengambilan.

Pelanggan yang menjual emas kembali kepada bank tidak memerlukan janji temu. Transaksi ini akan dikendalikan dalam waktu operasi asal, iaitu dari 9.30 pagi hingga 4.30 petang pada hari bekerja.

Keputusan ini dibuat susulan peningkatan minat mendadak terhadap logam berharga sejak beberapa minggu kebelakangan ini.