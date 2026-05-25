Singapura kekal teguh dengan unjuran pertumbuhan ekonomi 2026 pada dua hingga empat peratus, meskipun bayangan risiko kemelesetan akibat konflik Iran kian menebal.

Kementerian Perdagangan dan Perusahaan (MTI) menjelaskan, walaupun prospek keseluruhan tahun ini dijangka suram, kejutan positif pada suku pertama telah melepasi jangkaan awal.

