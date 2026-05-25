Pertumbuhan ekonomi Singapura atasi jangkaan, tapi diancam konflik Timur Tengah
May 25, 2026 | 2:18 PM
Pertumbuhan pada suku pertama 2026 didorong oleh prestasi kukuh sektor perdagangan borong, pembuatan, kewangan dan insurans. - Foto: ST
Singapura kekal teguh dengan unjuran pertumbuhan ekonomi 2026 pada dua hingga empat peratus, meskipun bayangan risiko kemelesetan akibat konflik Iran kian menebal.
Kementerian Perdagangan dan Perusahaan (MTI) menjelaskan, walaupun prospek keseluruhan tahun ini dijangka suram, kejutan positif pada suku pertama telah melepasi jangkaan awal.
