Program perantisan bagi lulusan politeknik tawar peluang kerjaya di firma terkemuka

Setiausaha Parlimen Kanan (Kebudayaan, Masyarakat dan Belia merangkap Kemampanan dan Sekitaran), Cik Goh Hanyan, berucap di majlis pelancaran program perantisan Access Apprenticeship, pada 11 Februari, di Scape, di Orchard Link. - Foto ST

Lulusan politeknik yang mencari laluan baru selepas tamat pengajian kini boleh meneroka 16 peranan perantisan baru dalam bidang seperti layanan tamu, pengauditan, penglibatan masyarakat dan tenaga.

Program perantisan 18 bulan ini, yang dilancarkan badan amal mobiliti sosial Access Singapore pada 11 Februari, membuka peluang kepada lulusan untuk menjalani latihan sambil bekerja.

Peserta program akan menerima gaji bulanan dari $2,700 hingga $3,800 – setara dengan pendapatan pemegang diploma – selain faedah perubatan dan bonus pekerja sepenuh masa.

Program ini bermula dengan latihan bilik darjah selama dua minggu di Access bagi mengasah kemahiran profesional mereka sebelum beralih ke latihan selama 18 bulan di tempat kerja.

Kemudian, mereka akan dinilai untuk kemungkinan dilantik sebagai pekerja sepenuh masa.

Program ini direka untuk memberi peserta latihan lebih berstruktur sambil mereka bekerja di syarikat industri besar, termasuk syarikat minyak dan gas BP Singapore, serta firma perunding EY Singapore dan Pontiac Land Group, yang mengendalikan hotel mewah seperti The Ritz-Carlton dan Capella.

Program ini akan bermula pada Julai 2026 dan permohonan kini dibuka kepada pelajar politeknik yang bakal menamatkan pengajian tahun ini, serta mereka yang telah menamatkan pengajian pada 2024 dan 2025.

Permohonan dibuka dari 5 Januari hingga 8 Mac 2026.

Program ini menawarkan 16 tempat kosong merangkumi semua disiplin dan setakat ini sekitar 100 permohonan telah diterima.

Pelancaran program ini dibuat menyusuli dapatan Tinjauan Pekerjaan Lulusan Politeknik (GES) terkini yang dikeluarkan pada Januari, menurut badan amal berkenaan.

Tinjauan itu mendapati 54.2 peratus lulusan politeknik bekerja sepenuh masa enam bulan selepas tamat pengajian, dengan gaji purata sebanyak $3,000.

Sebanyak 28.2 peratus lulusan bekerja secara separuh masa atau sementara, 4.8 peratus bekerja secara bebas, 2.3 peratus telah menerima tawaran pekerjaan tetapi belum mula bekerja, manakala 0.6 peratus sedang mengambil langkah aktif untuk memulakan perniagaan sendiri.

Access Singapore turut menjalankan tinjauan berasingan pada 2025, yang disertai 400 lulusan politeknik dengan pengalaman pekerjaan sepenuh masa kurang daripada tiga tahun.

Sebanyak 44 peratus responden menyatakan keraguan terhadap peluang kemajuan kerjaya dalam jawatan yang disandang.

Tinjauan itu turut menyenaraikan tiga cabaran utama yang dihadapi para lulusan apabila memasuki alam pekerjaan – iaitu menyesuaikan diri dengan budaya tempat kerja; mempelajari alat, sistem dan proses baru; serta menguruskan beban kerja, tarikh akhir dan kelajuan kerja.

“Ekonomi sejagat tidak menentu dan gangguan teknologi memerlukan lulusan politeknik kita untuk kekal tangkas dan sentiasa menyesuaikan diri,” kata pengasas Access, Encik Clarence Ching.

Beliau menambah bahawa ia sukar bagi para lulusan mencapai mobiliti kerjaya tanpa sokongan baik dan pembangunan kemahiran.

Justeru itu, program ini bertujuan menyediakan laluan alternatif kepada lulusan politeknik bagi membantu mereka membina kerjaya bermakna dan mampan, kata Encik Ching.

Sepanjang program perantisan ini, lulusan akan menghadiri kursus profesional di Universiti Sains Kemasyarakatan Singapura (SUSS), mendapat keahlian dan bimbingan percuma LinkedIn Premium, serta peluang mengembangkan jaringan profesional, menghadiri program sokongan rakan setara dan sesi pemantauan setiap dua bulan.

Program ini dibiayai oleh cabang impak sosial firma pelaburan, Macquarie Group.

Setiausaha Parlimen Kanan (Kebudayaan, Masyarakat dan Belia merangkap Kemampanan dan Sekitaran), Cik Goh Hanyan, dalam ucapan di majlis pelancaran program perantisan ini menekankan landskap yang berubah bagi belia Singapura.

Beliau mengakui belia hari ini memasuki pasaran kerja yang dibentuk oleh keadaan pascapandemik, kemunculan pesat kecerdasan buatan (AI), serta perubahan tatanan dunia.

“Bagi ramai belia Singapura, Impian Singapura bermula dengan memiliki pekerjaan yang bermakna.