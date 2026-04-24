Sewa runcit turun 0.6%, pejabat turun 0.2% pada suku pertama 2026
URA: Kadar kosong ruang niaga kekal stabil di serata S’pura
Apr 24, 2026 | 1:00 PM
Ruang runcit mempunyai bekalan sebanyak 605,000 meter persegi keluasan lantai kasar (GFA), dengan kadar kekosongan kekal mantap, manakala ruang pejabat mempunyai bekalan sebanyak 867,000 meter persegi keluasan lantai kasar (GFA), dengan kadar kekosongan menurun kepada 10.8% pada akhir suku pertama. - Foto BT
Sewa ruang niaga di pusat Singapura merosot 0.6 peratus pada suku pertama 2026, berbeza dengan kenaikan 0.6 peratus pada suku empat 2025.
Indeks sewa pejabat di kawasan pusat, menurut Penguasa Pembangunan Semula Bandar (URA), turun 0.2 peratus suku ke suku pada suku pertama 2026, berbanding peningkatan 0.4 peratus pada suku pertama 2025.
