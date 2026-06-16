Perkhidmatan penghantaran barangan runcit mengikut permintaan akan disediakan di 43 cawangan Sheng Siong hasil kerjasamanya dengan syarikat penghantaran Foodpanda. - Foto FOODPANDA

Perkhidmatan penghantaran barangan runcit mengikut permintaan akan disediakan di 43 cawangan Sheng Siong hasil kerjasamanya dengan syarikat penghantaran Foodpanda. - Foto FOODPANDA

Pelanggan tidak lama lagi boleh memesan lebih 12,000 barangan runcit dan keperluan lain yang dihantar ke rumah dalam masa kira-kira sejam apabila rangkaian pasar raya Sheng Siong dan wadah penghantaran Foodpanda melancarkan perkhidmatan baru mulai 22 Jun.

Perkhidmatan penghantaran barangan runcit mengikut permintaan itu boleh didapatkan di 43 cawangan Sheng Siong di serata Singapura.

Bahkan, terdapat rancangan untuk memperluaskan skim tersebut ke cawangan lain, kata kedua-dua syarikat itu dalam satu kenyataan pada 16 Jun.

“Pesanan boleh dihantar dalam masa sejam, membawa nilai istimewa Sheng Siong dan penjimatan mesra bajet terus ke depan pintu rumah,” tambah kenyataan itu.

Nilai pesanan minimum bagi perkhidmatan baru itu ialah $15, dengan bayaran tambahan mungkin dikenakan di bawah nilai tersebut, kata seorang jurucakap dalam satu jawapan media.

Bayaran penghantaran berbeza, bergantung pada faktor seperti lokasi, tetapi mereka yang mempunyai pesanan melebihi $80 akan mendapat penghantaran percuma.

Pelanggan yang baru menggunakan perkhidmatan dagang pantas atau quick-commerce Foodpanda juga akan mendapat penghantaran percuma bagi pesanan pertama mereka, manakala pelanggan ‘pandapro’ akan mendapat penghantaran percuma tanpa had, tertakluk pada nilai pesanan minimum.

Sejak 2023, kekerapan pesanan barangan runcit di wadah Foodpanda telah meningkat 7 peratus di Singapura, dan purata bilangan barangan untuk setiap pesanan pula naik sebanyak 8 peratus, jelas kenyataan itu.

Ia merupakan tanda perubahan yang lebih luas dalam tabiat membeli-belah, dengan lebih ramai pengguna bergantung pada penghantaran mengikut permintaan bukan sahaja untuk menambah nilai pada saat akhir, bahkan juga untuk pembelian barangan runcit mingguan secara tetap, tambahnya.

Kedua-dua syarikat itu menandakan pelancaran perkhidmatan baru itu dengan kempen yang menawarkan hadiah wang tunai dan diskaun sehingga 40 peratus untuk beberapa produk Sheng Siong sehingga 19 Julai.

Ini bukan kali pertama Sheng Siong menjalin kerjasama dengan syarikat penghantaran barangan runcitnya.

Pada Februari 2025, pengendali khidmat penghantaran makanan, Deliveroo, telah menjalin kerjasama dengan rangkaian pasar raya, Sheng Siong, untuk memperluas khidmat penghantaran barangan runcitnya.