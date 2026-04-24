Sheng Siong kekalkan harga dimampui di tengah-tengah kenaikan kos
Rangkaian pasar raya tidak jangka sebarang gangguan ke atas bekalan barangan keperluan
Apr 24, 2026 | 6:37 PM
Sheng Siong mengurus peningkatan kos melalui pemerolehan produk daripada pelbagai sumber bagi memastikan barangan keperluan mudah diperoleh dengan harga berpatutan. - Foto ST
Rangkaian pasar raya Sheng Siong sedang berusaha memastikan barangan keperluan kekal dimampui dan mudah diperoleh walaupun berlaku gangguan perdagangan serta peningkatan kos akibat perang Iran.
Perkara itu dinyatakan dalam pemfailan kepada Bursa Saham SGX pada 23 April sebagai jawapan kepada soalan pemegang saham menjelang mesyuarat agung tahunan (AGM) syarikat pada 29 April.
