Menteri Bertanggungjawab bagi Tenaga, Sains dan Teknologi, Dr Tan See Leng - Foto CMG

Menteri Bertanggungjawab bagi Tenaga, Sains dan Teknologi, Dr Tan See Leng - Foto CMG

Sebuah agensi angkasa negara akan dibentuk pada 1 April untuk membolehkan Singapura merebut peluang dalam ekonomi angkasa yang kian berkembang serta membangun dan keupayaannya dalam bidang sektor itu, kata Menteri Bertanggungjawab bagi Tenaga, Sains dan Teknologi, Dr Tan See Leng.

Agensi Angkasa Nasional Singapura (NSAS) akan berpangkalan di pusat operasi berbilang agensi yang akan memberi sokongan kepada agensi pemerintah dalam perihal satelit atau berhubung permohonan imej satelit. Ia juga bakal berkeupayaan menyediakan analitik data geospatial atau mengenai tempat-tempat tertentu, kata Dr Tan, berucap di Sidang Puncak Angkasa pada 2 Februari.

Keupayaan ini boleh dilaksana dalam bidang seperti operasi pelabuhan, perancangan bandar, pengawasan sekitaran dan keselamatan bekalan makanan, kata Dr Tan yang juga Menteri Tenaga Manusia.