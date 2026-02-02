SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|

S’pura bentuk agensi angkasa negara 1 April

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Ekonomi

S’pura bentuk agensi angkasa negara 1 April

Feb 2, 2026 | 10:22 AM

S’pura bentuk agensi angkasa negara 1 April

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Menteri Bertanggungjawab bagi Tenaga, Sains dan Teknologi, Dr Tan See Leng
Menteri Bertanggungjawab bagi Tenaga, Sains dan Teknologi, Dr Tan See Leng - Foto CMG

Sebuah agensi angkasa negara akan dibentuk pada 1 April untuk membolehkan Singapura merebut peluang dalam ekonomi angkasa yang kian berkembang serta membangun dan keupayaannya dalam bidang sektor itu, kata Menteri Bertanggungjawab bagi Tenaga, Sains dan Teknologi, Dr Tan See Leng.

Agensi Angkasa Nasional Singapura (NSAS) akan berpangkalan di pusat operasi berbilang agensi yang akan memberi sokongan kepada agensi pemerintah dalam perihal satelit atau berhubung permohonan imej satelit. Ia juga bakal berkeupayaan menyediakan analitik data geospatial atau mengenai tempat-tempat tertentu, kata Dr Tan, berucap di Sidang Puncak Angkasa pada 2 Februari.

Keupayaan ini boleh dilaksana dalam bidang seperti operasi pelabuhan, perancangan bandar, pengawasan sekitaran dan keselamatan bekalan makanan, kata Dr Tan yang juga Menteri Tenaga Manusia.

Sidang Puncak Angkasa sedang diadakan di Pusat Konvensyen dan Ekspo Sands pada 2-3 Februari, sempena Pameran Udara Singapura yang berlangsung 3-8 Februari.

Laporan berkaitan
Jel bagi anggota sindiket curi jam mewah, wang dari penumpang SIA kelas perniagaanDec 26, 2025 | 4:17 PM
Pertunjukan Udara S’pura kembali Feb 2026 Dec 9, 2025 | 8:30 PM
SINGAPORE AIRSHOW
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg