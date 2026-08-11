Ramalan pertumbuhan ekonomi Singapura pada 2026 telah dinaikkan kepada antara 4.5 hingga 5.5 peratus, lebih tinggi berbanding ramalan awal iaitu 2 hingga 4 peratus, kata Kementerian Perdagangan dan Perusahaan (MTI) pada 11 Ogos. - Foto ST

Ramalan pertumbuhan ekonomi Singapura pada 2026 telah dinaikkan kepada antara 4.5 hingga 5.5 peratus, lebih tinggi berbanding ramalan awal iaitu 2 hingga 4 peratus, kata Kementerian Perdagangan dan Perusahaan (MTI) pada 11 Ogos. - Foto ST

Singapura dijangka mencatatkan pertumbuhan ekonomi antara 4.5 hingga 5.5 peratus pada 2026, lebih tinggi berbanding ramalan awal iaitu 2 hingga 4 peratus, kata Kementerian Perdagangan dan Perusahaan (MTI) pada 11 Ogos.

Semakan unjuran yang dinaikkan itu susulan prestasi ekonomi separuh pertama 2026 yang lebih baik daripada jangkaan, di mana ekonomi berkembang pada 6.1 peratus berbanding tempoh yang sama pada tahun sebelumnya.

Sejak ramalan awal pada Mei lalu, lonjakan pelaburan kecerdasan buatan (AI) global terbukti lebih kukuh daripada jangkaan dan telah memberikan dorongan besar kepada pengeluaran serta eksport berkaitan AI di peringkat sejagat, kata Setiausaha Tetap MTI, Dr Beh Swan Gin, semasa satu sidang media yang diadakan.

“Bagi baki tahun ini, lonjakan berterusan dalam perbelanjaan modal berkaitan AI dijangka meningkatkan prospek pertumbuhan ekonomi yang terhubung dengan rantaian nilai teknologi global.

“Khususnya, ramalan pertumbuhan Hasil Dalam Negeri Kasar (GDP) 2026 bagi ekonomi rantau ini seperti Korea Selatan, Taiwan dan beberapa negara Asia Tenggara telah disemak naik,” tambah beliau.

Bagi suku kedua 2026 sahaja, ekonomi tumbuh 5.9 peratus berbanding tempoh yang sama tahun sebelumnya, lebih rendah berbanding 6.3 peratus yang dicatatkan pada suku pertama.

Pertumbuhan itu didorong oleh sektor pembuatan, perdagangan borong, dan kewangan serta insurans.

Khususnya, perbelanjaan modal berkaitan AI global yang kukuh telah merangsang pertumbuhan dalam kelompok kejuruteraan elektronik dan kejuruteraan jitu bagi sektor pembuatan, serta segmen jentera, peralatan dan bekalan dalam sektor perdagangan borong.

Menjelaskan lebih lanjut tentang ramalan ekonomi Singapura pada 2026 yang telah dinaikkan, Dr Beh berkata kesan ekonomi daripada konflik Timur Tengah didapati tidak seburuk yang dibimbangkan pada mulanya.

Meskipun sekatan di Selat Hormuz telah mengganggu bekalan tenaga global serta input perantaraan utama yang lain, penggunaan stok simpanan minyak dan peralihan kepada sumber tenaga alternatif telah mengehadkan kenaikan harga tenaga global.

Bagaimanapun, Dr Beh memberi amaran bahawa ketegangan yang berterusan di rantau tersebut, di samping tahap simpanan minyak global yang lebih rendah, dijangka akan mengekalkan harga tenaga dan input utama lain pada paras yang tinggi pada separuh kedua 2026.

“Harga tenaga dan input yang tinggi ini seterusnya akan memberikan tekanan ke atas inflasi global serta menjejas kegiatan ekonomi dunia,” kata beliau.

Sementara itu, tarif Amerika Syarikat juga dijangka terus menjejas eksport ekonomi yang terkesan.

Ditanya mengenai tarif 12.5 peratus terkini yang dikenakan ke atas sekitar satu pertiga eksport Singapura ke Amerika, Dr Beh berkata dari segi perdagangan, pihaknya “tidak menjangkakan impak” pada ketika ini.

Meski prospek permintaan luaran Singapura bagi 2026 telah bertambah baik, risiko dalam ekonomi global tetap wujud, kata Dr Beh.

Khususnya, peningkatan dalam konflik di Timur Tengah secara berterusan boleh mencetuskan kenaikan baru dalam harga tenaga dan input perantaraan utama lain.

Sementara itu, tindakan tarif tambahan oleh Amerika serta perubahan mendadak sentimen pasaran kewangan yang menjadi lebih berwaspada terhadap perbelanjaan modal berkaitan AI global juga boleh menjejas ekonomi.

Berdasarkan perkembangan itu, walaupun prospek 2026 bagi sektor ekonomi Singapura yang berkaitan dengan kitaran teknologi berasaskan AI telah bertambah baik, prospek bagi sektor yang terjejas secara langsung oleh gangguan bekalan berpunca daripada konflik Timur Tengah pula kekal lemah.

Antaranya, kelompok kimia bagi sektor pembuatan dijangka kekal paling terjejas teruk berpunca daripada gangguan bekalan minyak mentah dan stok suapan (feedstock) yang memaksa syarikat mengurangkan pengeluaran.

Kos bahan api dan perjalanan yang tinggi pula akan menjejas segmen pengangkutan udara dan air dalam sektor pengangkutan dan penyimpanan, serta memperlahankan pertumbuhan sektor penginapan.

Sebaliknya, lonjakan perbelanjaan modal berkaitan AI global akan terus merangsang kelompok kejuruteraan elektronik dan kejuruteraan jitu serta menjana limpahan positif kepada segmen jentera, peralatan dan bekalan.

Sektor perkhidmatan berteraskan eksport seperti infokom, serta kewangan dan insurans pula dijangka mencatatkan pertumbuhan yang kukuh.

Sementara itu, sektor pembinaan dan hartanah dijangka kekal berdaya tahan, manakala impak tekanan inflasi ke atas sektor perdagangan runcit serta makanan dan minuman (F&B) dijangka dapat dikurangkan menerusi langkah sokongan pemerintah seperti Baucar Majlis Pembangunan Masyarakat (CDC).