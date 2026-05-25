Penghantaran elektronik melonjak 57.8 peratus dalam suku pertama 2026, mendorong pertumbuhan eksport utama keseluruhan sebanyak 9.6 peratus. - Foto ST

Singapura telah menaikkan unjuran eksport 2026, didorong gelombang permintaan kecerdasan buatan (AI) yang menguatkan penghantaran elektronik, meskipun bayangan konflik Timur Tengah kian membesar.

Enterprise Singapore (EnterpriseSG) kini meramalkan Eksport Bukan Minyak Dalam Negeri (NODX) akan melonjak antara 3 hingga 5 peratus pada 2026, kenaikan signifikan daripada jangkaan awal 2 hingga 4 peratus.

Unjuran yang lebih optimistik ini berpunca daripada prestasi eksport suku pertama 2026 yang mengatasi telahan, terutamanya kehebatan sektor elektronik, menurut tinjauan suku tahunan EnterpriseSG pada 25 Mei.

NODX mencatat peningkatan 9.6 peratus pada suku pertama 2026, meneruskan momentum kukuh daripada kenaikan 12.7 peratus pada suku keempat 2025.

Penghantaran elektronik melonjak mendadak, mencecah 57.8 peratus, peningkatan drastik daripada pertumbuhan 23.4 peratus pada suku sebelumnya.

Walau bagaimanapun, NODX bukan elektronik merosot 3.5 peratus dalam tempoh tiga bulan pertama, berbeza ketara dengan pertumbuhan 9.4 peratus yang direkodkan pada suku keempat 2025.

Secara keseluruhan, 10 pasaran utama NODX menunjukkan pertumbuhan memberangsangkan pada suku pertama, dipacu oleh permintaan dari Taiwan, Hong Kong, dan Korea Selatan.

“Ekonomi global kekal lebih utuh daripada jangkaan sejak kemas kini terakhir, disokong oleh permintaan AI yang tidak pernah pudar,” ujar EnterpriseSG.

Arena global menyaksikan ramalan perdagangan barangan global kian cerah, didorong oleh permintaan Kecerdasan Buatan (AI) yang membara dan impak tarif yang lebih kecil. Pertubuhan Dagangan Dunia (WTO) menaikkan unjuran kepada 1.9 peratus daripada 0.5 peratus sebelum ini.

Dana Kewangan Antarabangsa (IMF) pula membetulkan unjuran pertumbuhan perdagangan global kepada 2.8 peratus, berbanding 2.6 peratus sebelumnya.

Walau bagaimanapun, EnterpriseSG menegaskan unjuran yang dikemas kini itu selari dengan pandangan IMF dan WTO bahawa pertumbuhan global akan kian perlahan pada 2026, mengambil kira kesan asas yang tinggi pada separuh kedua tahun ini.

“Risiko negatif termasuk konflik berpanjangan di Timur Tengah dan kemungkinan peningkatan semula ketegangan perdagangan.”

Di peringkat tempatan, sentimen perniagaan dalam sektor pembuatan kian kukuh. Sebilangan besar syarikat, terutama dalam elektronik (43 peratus) dan kejuruteraan ketepatan (49 peratus), meramalkan peningkatan penghantaran luar negara pada suku kedua 2026.

Secara keseluruhan, sentimen perniagaan bagi enam bulan akan datang bertambah baik berbanding suku sebelumnya.

Ketahanan Singapura kekal diuji: Kementerian Perdagangan dan Perusahaan (MTI) pada 25 Mei mengekalkan unjuran pertumbuhan Hasil Kasar Dalam Negeri (GDP) 2026 pada 2 hingga 4 peratus, meskipun risiko negatif meningkat mendadak akibat perang Iran.