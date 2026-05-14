Topic followed successfullyGo to BHku
Syarikat perlu semak struktur, mentaliti atasi kebimbangan mengenai AI
Syarikat perlu semak struktur, mentaliti atasi kebimbangan mengenai AI
Poh Koon: Hospital misalnya terap pembelajaran sepanjang hayat ke dalam DNA untuk urus kemajuan perubatan
May 14, 2026 | 4:34 PM
Syarikat perlu semak struktur, mentaliti atasi kebimbangan mengenai AI
Menteri Negara Kanan (Kesihatan merangkap Tenaga Manusia), Dr Koh Poh Koon. - Foto fail
Syarikat-syarikat mesti mengubah struktur dalaman dan mentaliti mereka demi mengatasi kebimbangan yang semakin meningkat yang disebabkan kecerdasan buatan (AI), kata Menteri Negara Kanan (Kesihatan merangkap Tenaga Manusia), Dr Koh Poh Koon.
Ini termasuk menyusun semula kepimpinan, sumber manusia dan proses operasi agar mereka berupaya menyambut teknologi baharu, mengharungi cabaran, dan menyampaikan hala tuju yang jelas kepada pekerja di lapangan.
Laporan berkaitan
Inisiatif mudahkan syarikat korporat sumbang kembali kepada masyarakat dilancarMay 14, 2026 | 1:08 PM
S’pura lakar pelan strategik ekon perkukuh daya saing, pasaran kerja May 13, 2026 | 12:05 PM