Tender tapak luas pelbagai guna Bayshore Drive dijangka tarik bidaan lebih $1b
Penganalisis jangka tapak akan tarik minat banyak pemaju, mungkin ada bentuk konsortium
Mar 30, 2026 | 7:49 PM
Pembangunan pelbagai kegunaan ini akan disepadukan dengan stesen MRT Bedok South, sebuah pusat pertukaran bas dan ruang perniagaan runcit. - Foto BT/URA
Sebuah tapak komersial dan kediaman pelbagai guna yang luas di kawasan popular Bayshore telah ditawarkan untuk dijual, dalam tender pemerintah yang dijangka menarik minat yang tinggi dan tawaran melebihi $1 bilion.
Pembangunan Bayshore Drive itu, yang menawarkan sehingga 1,280 unit kediaman baru, akan disepadukan dengan stesen MRT Bedok South, sebuah pusat pertukaran bas dan ruang perniagaan runcit.
