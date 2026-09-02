Pakar ekonomi sektor privet telah menaikkan ramalan pertumbuhan ekonomi Singapura bagi 2026 kepada 5 peratus, berbanding 3.5 peratus sebelum ini, menyusuli lonjakan mengejut dalam eksport dan hasil pengeluaran perkilangan pada separuh pertama 2026.

Tinjauan suku tahunan terkini Penguasa Kewangan Singapura (MAS) yang meninjau peramal profesional telah diterbitkan pada 2 September.

Laporan MAS itu dikeluarkan menyusuli langkah Kementerian Perdagangan dan Perusahaan (MTI) pada 11 Ogos yang menaikkan ramalan pertumbuhan Hasil Kasar Dalam Negeri (GDP) kepada antara 4.5 peratus dengan 5.5 peratus, berbanding 2 hingga 4 peratus sebelum ini, di tengah-tengah lonjakan pesat teknologi kecerdasan buatan (AI) global.

Enterprise Singapore (EnterpriseSG) pada 11 Ogos turut menaikkan ramalan Eksport Bukan Minyak Dalam Negeri (Nodx) bagi 2026 kepada antara 14 peratus dengan 16 peratus, berbanding ramalan awal 3 hingga 5 peratus.

Langkah itu mencerminkan prestasi separuh pertama yang sangat kukuh diterajui oleh sektor elektronik.

Ekonomi Singapura berkembang 5.9 peratus dari tahun ke tahun pada suku kedua 2026, menyusuli pertumbuhan 6.3 peratus pada suku pertama.

Responden dalam tinjauan terkini MAS itu menaikkan ramalan bagi sektor perkilangan kepada 8.4 peratus, didorong oleh lonjakan 17 peratus dalam Nodx Singapura.

Pertumbuhan ini dicatatkan di tengah-tengah permintaan tinggi terhadap perkakas elektronik berkaitan AI seperti semikonduktor dan mesin pembuatannya.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Sistem tempat meletak kenderaan berpalang yang diperkenalkan oleh Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) di Jalan Geroda 2/1, Larkin, Johor Bahru, bertujuan mengurangkan masalah kenderaan ditinggalkan sepanjang hari oleh rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura.

Palang tempat letak kereta Jalan Geroda cetus beban baru kepada peniaga, pekerja

Sep 2, 2026 | 4:21 PM
SPL, Tanjong Pagar United, Taufik Suparno

Hijrah dari timur ke barat; Taufik buru tempat dalam kesebelasan utama, Piala Asia

Sep 2, 2026 | 3:11 PM
AS Iran

AS bedil tapak tentera Iran, Teheran balas sasar pangkalan Amerika

Sep 2, 2026 | 12:04 PM
tahanan palestin

12 pengawal penjara Israel didakwa pukul tahanan Palestin hingga mati

Sep 2, 2026 | 11:33 AM
tulis surat, perdana menteri, lawrence wong,

Gara-gara tak nak adik, si cilik tulis surat kepada PM Wong

Sep 1, 2026 | 6:47 PM
Masjid Al-Taqua memulakan inisiatif kemampanan pada 2025 dan memperluaskannya sepanjang 2026. Gambar menunjukkan (dari kiri) pengurus Masjid Al-Taqua, Cik Farlida Mohamed; eksekutif kewangan dan pentadbiran, Cik Nur’Raihan Zainal; dan sukarelawan belia, Cik Sabrina Roslee membantu mengasingkan barangan yang terkumpul semasa acara tahunan kitar semula dan pungutan derma.

Masyarakat kata ‘YA’ untuk mengurangkan, mengguna semula dan mengitar semula

Aug 31, 2026 | 5:30 AM
keselamatan kanak-kanak

Didik anak kata ‘tidak’ kepada sentuhan bahaya

Aug 27, 2026 | 5:30 AM
Anggota bomba berusaha memadamkan kebakaran hutan dan tanah di Palem Raya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Indonesia, pada 13 Ogos 2026. Musim kemarau yang semakin buruk akibat fenomena El Nino mencetuskan kebakaran tanah dan gambut secara meluas, dengan puluhan ribu hektar kawasan terjejas di Sumatera Selatan. Kebakaran turut menyebabkan mutu udara merosot dan jerebu menyelubungi beberapa kawasan, termasuk di negara jiran Malaysia.

Indonesia perangi kebakaran hutan ketika kemarau ‘Godzilla El Nino’ semakin buruk

Aug 14, 2026 | 7:30 PM
negara menua

Negara menua: Warga emas M’sia pilih kegiatan, meniti usia sihat sejahtera

Jul 13, 2026 | 5:30 AM
Singapura, Sentosa, Imbiah Lookout Walk, Pelan Induk Greater Sentosa

Pelan Induk Greater Sentosa perkenal projek pelancongan mampan baru S’pura

Jul 3, 2026 | 7:32 PM

Ini merupakan peningkatan ketara berbanding ramalan pada Jun lalu, iaitu 5 peratus bagi sektor perkilangan dan 6.1 peratus bagi Nodx.

Kesemua pakar ekonomi dalam tinjauan itu mengenal pasti peningkatan dalam sektor teknologi yang didorong oleh AI sebagai pemacu utama prospek ekonomi Singapura, yang mampu menaikkan lagi pertumbuhan GDP. 

Pada masa yang masa, konflik di Timur Tengah yang semakin reda atau menemui penyelesaian serta pertumbuhan global lebih kukuh daripada jangkaan boleh memberi dorongan positif kepada ekonomi negara.

Namun, tinjauan itu turut menyenaraikan risiko kemerosotan terhadap prospek ekonomi Singapura sekiranya perang ke atas Iran yang kini telah berlarutan selama enam bulan semakin meruncing atau berpanjangan.

Tinjauan itu turut menyerlahkan kerentanan Singapura sekiranya ‘gelembung AI’ pecah – iaitu kemerosotan pasaran akibat pelaburan dan harga saham AI yang terlampau tinggi melebihi keuntungan sebenar – yang boleh memberi kesan limpahan kepada pasaran kewangan.

Laporan berkaitan
See Leng: Manfaat usaha perkasa AI dalam sektor utama boleh meluas ke seluruh ekonomiAug 26, 2026 | 7:58 PM
Eksport utama S’pura naik 24.2% pada Julai 2026, dipacu permintaan kukuh AIAug 17, 2026 | 2:44 PM
NodxMASEnterprise SG