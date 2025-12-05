Jumlah kekayaan terkumpul mereka ialah AS$258.8 bilion ($335 bilion), meningkat 66.4 peratus daripada AS$155.5 bilion pada 2024. - Foto ZAOBAO

Jumlah kekayaan terkumpul mereka ialah AS$258.8 bilion ($335 bilion), meningkat 66.4 peratus daripada AS$155.5 bilion pada 2024. - Foto ZAOBAO

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Enam individu baru menambah bilangan bilionair Singapura pada 2025 kepada 55 orang, dengan kebanyakan daripada mereka adalah usahawan sendiri, menurut laporan kekayaan UBS yang dikeluarkan pada 4 Disember.

Senarai itu merangkumi semua 47 bilionair dari 2024 serta dua lagi yang berpindah ke Singapura.

Jumlah kekayaan bagi kumpulan semasa adalah AS$258.8 bilion ($335 bilion), meningkat 66.4 peratus daripada AS$155.5 bilion pada 2024.

Daripada jumlah bilionair Singapura pada 2025, 37 ialah usahawan sendiri, menurut UBS, bank terbesar Switzerland dan peneraju global dalam pengurusan kekayaan.

Serantau Asia-Pasifik mencatat bilangan bilionair baru tertinggi di dunia, dengan 128 individu menyertai senarai tersebut, lapor The Straits Times (ST).

Pada sidang media 4 Disember, Ketua Negara UBS di Singapura dan pengarah bersama pengurusan kekayaan global untuk Asia-Pasifik, Cik Young Jin Yee, berkata pemulihan ekonomi China dan rantau lain menyumbang kepada pertumbuhan kekayaan itu.

Ini berlaku ketika populasi bilionair sejagat meningkat pada 2025, menjadikan jumlah kekayaan mereka mencapai tahap tertinggi.

Pada April 2025, terdapat 2,919 bilionair, meningkat 8.8 peratus daripada 2,682 dalam laporan UBS 2024.

Jumlah kekayaan bilionair mencecah rekod baru, meningkat 13 peratus kepada AS$15.8 trilion pada 2025.

Asia-Pasifik kini menjadi rumah kepada 1,036 bilionair, meningkat daripada 981 pada 2024.

Amerika Syarikat mencatat 1,052 bilionair, daripada 973 pada 2024, manakala Eropah, Timur Tengah dan Afrika (EMEA) meningkat kepada 547 daripada 495 pada 2024.

Amerika mencatatkan peningkatan kekayaan bilionair tertinggi, naik 15.5 peratus kepada AS$7.5 trilion; diikuti Asia-Pasifik, naik 11.1 peratus kepada AS$4.2 trilion; dan EMEA, meningkat 10.4 peratus kepada AS$4.1 trilion.

Laporan itu menambah bilionair yang membina kekayaan sendiri semakin meningkat, dengan 196 usahawan menjadi bilionair baru, dengan jumlah kekayaan keseluruhan AS$386.5 bilion.

Bilionair Amerika mendahului, dengan Asia-Pasifik berada rapat di belakang.

Di seluruh Amerika, 92 bilionair baru yang membina kekayaan sendiri mempunyai jumlah kekayaan AS$179.9 bilion, dengan 87 daripadanya berada di Amerika dengan AS$171.9 bilion.

Di Asia-Pasifik, 61 usahawan menjadi bilionair dengan jumlah kekayaan terkumpul AS$124.4 bilion, manakala di EMEA, 43 usahawan menjadi bilionair baru.

Ketua Pegawai Pelaburan bagi ekuiti Asia-Pasifik di UBS, Encik Hartmut Issel, berkata:

“Lihat apa yang berlaku di pasaran saham, di mana-mana negara.

“Kita boleh lihat tawaran awam awal (IPO) kini banyak tertumpu pada ekonomi baru, terutamanya teknologi.”

374 bilionair wanita mencatat purata kekayaan, meningkat 8.4 peratus kepada AS$5.2 bilion pada 2025, manakala 2,545 bilionair lelaki hanya meningkat 3.2 peratus.

Sektor pengguna dan runcit menjadi sektor utama yang menyumbang kepada kekayaan bilionair wanita.