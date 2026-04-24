URA: Sewa runcit turun 0.6% dan pejabat 0.2% pada suku pertama 2026

Ruang runcit mempunyai bekalan sebanyak 605,000 meter (m) persegi keluasan lantai kasar (GFA), dengan kadar kekosongan kekal mantap, manakala ruang pejabat mempunyai bekalan sebanyak 867,000 m persegi keluasan lantai kasar (GFA), dengan kadar kekosongan menurun kepada 10.8% pada akhir suku pertama. - Foto BT

Sewa ruang niaga di pusat Singapura merosot 0.6 peratus pada suku pertama 2026, berbeza dengan kenaikan 0.6 peratus pada suku empat 2025.

Indeks sewa pejabat di kawasan pusat, menurut Penguasa Pembangunan Semula Bandar (URA), jatuh 0.2 peratus suku ke suku pada suku pertama 2026, berbanding peningkatan 0.4 peratus pada suku pertama 2025.

Kadar kekosongan ruang niaga kekal stabil di seluruh Singapura, menyusuli penurunan 0.6 mata peratusan pada suku sebelumnya.

Bagi pejabat pula, kadar kekosongan di seluruh negara turun kepada 10.8 peratus pada akhir suku pertama, daripada 11.1 peratus pada akhir suku sebelumnya.

Perangkaan URA yang dikeluarkan pada Jumaat, 24 April menunjukkan harga ruang niaga menokok 2.2 peratus pada suku pertama, mengatasi peningkatan 1.7 peratus pada suku sebelumnya.

Sementara itu, indeks harga pejabat di kawasan pusat naik 0.2 peratus suku ke suku pada suku pertama, berbanding kejatuhan 0.7 peratus pada suku sebelumnya.

Pada suku pertama, jumlah ruang runcit yang diduduki bertambah 6,000 meter persegi (m persegi), lonjakan yang jauh lebih kecil berbanding peningkatan 34,000 m persegi pada suku keempat.

Jumlah ruang pejabat yang diduduki pula meningkat sebanyak 26,000 m persegi kawasan bersih boleh disewa pada suku pertama, selepas tiada perubahan pada suku sebelumnya.

Stok ruang niaga meningkat 10,000 m persegi pada suku pertama, berbeza dengan penurunan 4,000 m persegi pada suku sebelumnya.

Begitu juga, stok ruang pejabat meningkat 8,000 m persegi kawasan bersih boleh disewa pada suku pertama, berbanding kemerosotan 7,000 m persegi pada suku sebelumnya.

Pada akhir suku pertama, bekalan ruang niaga dalam perancangan pembangunan ialah sekitar 605,000 m persegi keluasan lantai kasar (GFA), berbanding 560,000 m persegi pada suku pertama.