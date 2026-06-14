21 barang keperluan untuk pendakian di hutan

Pastikan anda membawa kit pertolongan cemas ketika mendaki sebagai persediaan menghadapi kecederaan ringan atau kecemasan. - Foto PIXABAY

Pastikan anda membawa kit pertolongan cemas ketika mendaki sebagai persediaan menghadapi kecederaan ringan atau kecemasan. - Foto PIXABAY

21 barang keperluan untuk pendakian di hutan

21 barang keperluan untuk pendakian di hutan

Dengan cuaca panas dan lembap sepanjang tahun, hutan hujan tropika yang tebal, laluan berlumpur serta bukit yang terdedah kepada panas terik, keperluan pendaki di kawasan Nusantara memerlukan pendekatan yang berbeza.

Berikut merupakan 21 barang penting yang disarankan untuk dibawa ketika pendakian seharian.

1. Beg galas mendaki

Beg galas yang sesuai membantu mengagihkan berat dengan lebih seimbang sekali gus mengurangkan tekanan pada bahagian bahu dan belakang.

Untuk pendakian seharian, beg berkapasiti antara 10 dengan 20 liter biasanya memadai.

Beg galas untuk mendaki penting untuk menyimpan semua kelengkapan. - Foto PIXABAY

2. Botol air

Kekal terhidrat amat penting ketika mendaki dalam cuaca panas dan lembap. Pendaki disaran membawa sekurang-kurangnya satu liter air bagi mengelakkan dehidrasi.

3. Kit pertolongan cemas

Kecederaan kecil seperti luka, melecet atau gigitan serangga boleh berlaku pada bila-bila masa. Pastikan kit mengandungi ubat antiseptik, plaster luka dan ubat tahan sakit.

4. Telefon bimbit yang dicas penuh

Telefon bimbit penting untuk navigasi, komunikasi dan kecemasan. Ia juga berguna untuk merakam gambar sepanjang perjalanan.

5. Bank kuasa atau ‘power bank’

Bank kuasa antara barang utama bagi pendakian yang mengambil masa lebih lama atau apabila penggunaan navigasi Sistem Kedudukan Sejagat (GPS) dan kamera menyebabkan bateri telefon cepat habis.

6. Jaket hujan ringan

Cuaca tropika sering berubah tanpa diduga. Jaket hujan yang ringan dan mudah disimpan dapat melindungi pendaki daripada hujan lebat secara tiba-tiba.

7. Bekalan makanan

Bawa makanan ringan yang mudah dibawa seperti sandwic, bar tenaga, campuran kekacang, pisang atau epal untuk mengekalkan tenaga sepanjang perjalanan.

8. Pemetik api

Sesetengah laluan membenarkan pemetik api dibawa sebagai langkah kecemasan. Namun, pendaki perlu mematuhi peraturan pihak berkuasa dan mengelakkan sebarang kegiatan yang boleh mencetuskan kebakaran.

9. Beg plastik kedap udara

Beg ini berguna untuk menyimpan makanan, melindungi barang elektronik daripada kelembapan serta menyimpan sampah sebelum dibuang di tempat yang sesuai.

10. Wisel kecemasan

Wisel merupakan antara alat paling penting sekiranya pendaki tersesat. Bunyinya boleh didengari lebih jauh berbanding suara manusia dan tidak memerlukan banyak tenaga.

11. Kasut mendaki

Pemilihan kasut yang sesuai membantu mengurangkan risiko tergelincir, terseliuh atau kecederaan ketika melalui laluan berbatu, berlumpur dan tidak rata.

Kasut yang selesa dan sesuai untuk pendakian penting untuk keselamatan dan dapat membuat perjalanan semasa mendaki lebih selesa. - Foto PIXABAY

12. Tongkat pendakian

Tongkat pendakian membantu meningkatkan keseimbangan serta mengurangkan tekanan pada lutut dan kaki, terutama ketika mendaki atau menuruni cerun yang curam.

Tongkat pendakian dapat membantu meningkatkan keseimbangan sewaktu mendaki. - Foto PIXABAY

13. Lampu kepala

Lampu kepala penting jika pendakian bermula sebelum subuh atau berlanjutan hingga lewat petang. Ia membolehkan pendaki bergerak dengan selamat dalam keadaan kurang cahaya.

14. Tisu

Selain untuk membersihkan peluh dan tangan, tisu juga berguna apabila perlu membuang air di kawasan yang tidak mempunyai kemudahan tandas.

15. Topi atau pelindung kepala

Topi membantu melindungi kepala dan wajah daripada sinaran matahari serta hujan renyai sepanjang pendakian.

16. Cermin mata hitam

Cermin mata hitam melindungi mata daripada silau cahaya matahari dan sinaran ultraungu (UV), terutama di kawasan terbuka.

17. Penghalau serangga

Hutan di daerah Nusantara menjadi habitat nyamuk, kutu dan pelbagai serangga lain. Penghalau serangga dapat membantu mengurangkan risiko gigitan dan jangkitan penyakit.

18. Krim pelindung matahari

Krim pelindung matahari membantu melindungi kulit daripada kesan sinaran UV yang boleh menyebabkan kulit terbakar dan penuaan pramatang.

19. Jaket UV yang bernafas

Jaket UV yang diperbuat daripada fabrik ringan membantu melindungi kulit daripada cahaya matahari tanpa menyebabkan badan berasa terlalu panas.

20. Stoking pacat

Bagi laluan yang terkenal dengan kehadiran pacat, stokin khas boleh membantu melindungi kaki dan bahagian bawah betis daripada gigitan haiwan tersebut.

21. Pakaian ganti ringan

Jika pendakian melibatkan air terjun atau laluan yang basah, pakaian ganti amat berguna bagi memastikan keselesaan selepas tamat kegiatan.

Walaupun kebanyakan pendakian seharian dianggap mudah dan selamat, persediaan yang rapi boleh menjadi faktor penentu antara pengalaman yang menyeronokkan dengan situasi kecemasan yang tidak diingini.