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21 barang keperluan untuk pendakian di hutan
21 barang keperluan untuk pendakian di hutan
21 barang keperluan untuk pendakian di hutan
Dengan cuaca panas dan lembap sepanjang tahun, hutan hujan tropika yang tebal, laluan berlumpur serta bukit yang terdedah kepada panas terik, keperluan pendaki di kawasan Nusantara memerlukan pendekatan yang berbeza.
Berikut merupakan 21 barang penting yang disarankan untuk dibawa ketika pendakian seharian.
1. Beg galas mendaki
Beg galas yang sesuai membantu mengagihkan berat dengan lebih seimbang sekali gus mengurangkan tekanan pada bahagian bahu dan belakang.
Untuk pendakian seharian, beg berkapasiti antara 10 dengan 20 liter biasanya memadai.
2. Botol air
Kekal terhidrat amat penting ketika mendaki dalam cuaca panas dan lembap. Pendaki disaran membawa sekurang-kurangnya satu liter air bagi mengelakkan dehidrasi.
3. Kit pertolongan cemas
Kecederaan kecil seperti luka, melecet atau gigitan serangga boleh berlaku pada bila-bila masa. Pastikan kit mengandungi ubat antiseptik, plaster luka dan ubat tahan sakit.
4. Telefon bimbit yang dicas penuh
Telefon bimbit penting untuk navigasi, komunikasi dan kecemasan. Ia juga berguna untuk merakam gambar sepanjang perjalanan.
5. Bank kuasa atau ‘power bank’
Bank kuasa antara barang utama bagi pendakian yang mengambil masa lebih lama atau apabila penggunaan navigasi Sistem Kedudukan Sejagat (GPS) dan kamera menyebabkan bateri telefon cepat habis.
6. Jaket hujan ringan
Cuaca tropika sering berubah tanpa diduga. Jaket hujan yang ringan dan mudah disimpan dapat melindungi pendaki daripada hujan lebat secara tiba-tiba.
7. Bekalan makanan
Bawa makanan ringan yang mudah dibawa seperti sandwic, bar tenaga, campuran kekacang, pisang atau epal untuk mengekalkan tenaga sepanjang perjalanan.
8. Pemetik api
Sesetengah laluan membenarkan pemetik api dibawa sebagai langkah kecemasan. Namun, pendaki perlu mematuhi peraturan pihak berkuasa dan mengelakkan sebarang kegiatan yang boleh mencetuskan kebakaran.
9. Beg plastik kedap udara
Beg ini berguna untuk menyimpan makanan, melindungi barang elektronik daripada kelembapan serta menyimpan sampah sebelum dibuang di tempat yang sesuai.
10. Wisel kecemasan
Wisel merupakan antara alat paling penting sekiranya pendaki tersesat. Bunyinya boleh didengari lebih jauh berbanding suara manusia dan tidak memerlukan banyak tenaga.
11. Kasut mendaki
Pemilihan kasut yang sesuai membantu mengurangkan risiko tergelincir, terseliuh atau kecederaan ketika melalui laluan berbatu, berlumpur dan tidak rata.
12. Tongkat pendakian
Tongkat pendakian membantu meningkatkan keseimbangan serta mengurangkan tekanan pada lutut dan kaki, terutama ketika mendaki atau menuruni cerun yang curam.
13. Lampu kepala
Lampu kepala penting jika pendakian bermula sebelum subuh atau berlanjutan hingga lewat petang. Ia membolehkan pendaki bergerak dengan selamat dalam keadaan kurang cahaya.
14. Tisu
Selain untuk membersihkan peluh dan tangan, tisu juga berguna apabila perlu membuang air di kawasan yang tidak mempunyai kemudahan tandas.
15. Topi atau pelindung kepala
Topi membantu melindungi kepala dan wajah daripada sinaran matahari serta hujan renyai sepanjang pendakian.
16. Cermin mata hitam
Cermin mata hitam melindungi mata daripada silau cahaya matahari dan sinaran ultraungu (UV), terutama di kawasan terbuka.
17. Penghalau serangga
Hutan di daerah Nusantara menjadi habitat nyamuk, kutu dan pelbagai serangga lain. Penghalau serangga dapat membantu mengurangkan risiko gigitan dan jangkitan penyakit.
18. Krim pelindung matahari
Krim pelindung matahari membantu melindungi kulit daripada kesan sinaran UV yang boleh menyebabkan kulit terbakar dan penuaan pramatang.
19. Jaket UV yang bernafas
Jaket UV yang diperbuat daripada fabrik ringan membantu melindungi kulit daripada cahaya matahari tanpa menyebabkan badan berasa terlalu panas.
20. Stoking pacat
Bagi laluan yang terkenal dengan kehadiran pacat, stokin khas boleh membantu melindungi kaki dan bahagian bawah betis daripada gigitan haiwan tersebut.
21. Pakaian ganti ringan
Jika pendakian melibatkan air terjun atau laluan yang basah, pakaian ganti amat berguna bagi memastikan keselesaan selepas tamat kegiatan.
Walaupun kebanyakan pendakian seharian dianggap mudah dan selamat, persediaan yang rapi boleh menjadi faktor penentu antara pengalaman yang menyeronokkan dengan situasi kecemasan yang tidak diingini.
Membawa kelengkapan yang sesuai bukan sahaja meningkatkan keselesaan, malah boleh membantu menyelamatkan nyawa sekiranya berlaku kecemasan di laluan pendakian. – Agensi berita.