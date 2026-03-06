4 bazar Ramadan di kawasan perumahan yang menarik diterokai
Mar 6, 2026 | 2:30 PM
Bazar Raya Utara di Admiralty juga menampilkan hidangan klasik seperti nasi ambeng, roti john dan kuih jongkong. - Foto SPH
Bazar Ramadan Pasir Ris
Alamat: Blok 414 Pasir Ris Drive 6, Singapura 510414
Bazar berlangsung hingga 19 Mac
Bazar Ramadan Bukit Gombak
Alamat: Blok 372 Bukit Batok Street 31, Singapura 650372
Bazar berlangsung hingga 20 Mac
Bazar Ramadan Jurong Central
Alamat: Blok 496 Jurong West Street 41, Singapura 640496
Bazar berlangsung hingga 28 Mac
Bazar Marsiling @ Woodlands MRT
Alamat: 30 Woodlands Avenue 2, Woodlands MRT Station, Singapura 738343
Bazar berlangsung hingga 14 Mac
Bazar Raya Utara
Alamat: Woodlands Drive 70, berhadapan MRT Admiralty
Bazar berlangsung hingga 19 Mac
