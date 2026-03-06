Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Penduduk di daerah Punggol dapat menikmati juadah berbuka puasa dengan hidangan tradisional seperti roti kirai dan mi goreng. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Kuih tradisional seperti kuih jongkong boleh didapati di Masjid Al-Islah. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Balang Kepalang mendapat sambutan yang baik daripada pelanggan sebelum waktu berbuka hingga selesainya terawih. Antara minuman yang dinikmati ialah vanilla blue dan asam boi. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Dendeng disalai secara langsung setelah pesanan dibuat. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Dapur Affair terkenal dengan tahu bergedelnya. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Dapur Affair menghasilkan dendeng sekitar lima kilogram sehari dengan sentuhan rempahnya sendiri. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Sebanyak 10 peniaga menyertai bazar Ramadan di Masjid Al-Islah di Punggol. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Dalam kawasan Masjid Al-Islah di Punggol, terdapat bazar Ramadan kecil dengan sekitar 10 peniaga yang menarik kunjungan daripada jemaah dan penduduk sekitar yang mencari hidangan yang seperti masakan di rumah untuk berbuka puasa.

Walaupun berskala kecil, suasananya terasa meriah dengan sentuhan kejiranan dan semangat gotong-royong.

Tanpa muzik latar, kemeriahan bazar ini datang daripada perbualan pelanggan, aroma makanan yang dimasak segar serta peniaga yang saling membantu antara satu sama lain.

Ramai peniaga di sini juga merupakan usahawan perniagaan dari rumah (HBB), menjadikan bazar ini tempat untuk menemui pelbagai produk dan sajian unik.

Pemilik Balang Kepalang, Encik Andy Idris, berkata bazar di masjid mengingatkannya kepada suasana bazar lama ketika beliau membesar.

“Dahulu bazar seperti ini penuh dengan peniaga dari rumah yang menjual makanan mereka sendiri. Di situlah kita dapat rasa makanan yang betul-betul sedap,” katanya.

Menurut beliau, bazar Ramadan kini semakin berskala besar, tetapi bazar di masjid masih mengekalkan suasana asal yang lebih sederhana.

“Sekarang industri bazar sudah jadi besar. Tetapi di masjid inilah kita masih dapat jumpa makanan yang dimasak oleh orang rumah sendiri yang mungkin tidak ada kemampuan untuk buka kedai,” katanya yang pernah menyertai bazar Kampong Gelam tahun lalu.

Di gerainya, beliau menawarkan pelbagai minuman air balang dan minuman ‘ice blended’ dengan perisa unik seperti vanilla blue, asam boi dan Extra Joss, minuman tenaga yang diolah menjadi minuman ais kisar.

Minuman tersebut dijual pada harga antara $4 hingga $5 untuk air balang biasa, manakala minuman ais kisar dijual sekitar $6.50 dan cawan besar satu liter pada harga $9.50.

Menurut Encik Andy, minuman vanilla blue paling popular dalam kalangan belia, manakala pelanggan lebih berusia sering memilih perisa asam boi.

“Kami boleh jual sekitar 200 hingga 250 cawan pada hari yang baik. Lepas tarawih pun masih ada pelanggan yang datang beli minuman,” katanya.

Beliau berkata bazar di Masjid Al-Islah juga unik kerana peniaga masih boleh menunaikan ibadah.

“Saya sempat solat tarawih lapan rakaat, kemudian keluar sekejap untuk menjual kepada pelanggan. Itu yang indah berniaga di sini,” katanya.

Seorang lagi peniaga, pemilik Dapur Affair, Cik Nani Shariff, berkata bazar di masjid memberikan pengalaman yang berbeza berbanding bazar besar yang pernah disertainya sebelum ini.

“Saya pernah sertai bazar besar seperti Absolut Bazaar dan beberapa bazar lain, tetapi konsep di masjid ini sangat berbeza kerana ada sentuhan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, ramai pengunjung datang bukan sekadar membeli makanan, tetapi juga untuk berbuka puasa bersama atau menunaikan solat tarawih.

“Di sini kami rasa semangat kampung. Kami sama-sama bantu antara peniaga dan juga dengan pegawai masjid,” katanya.

Cik Nani yang mengendalikan perniagaan makanan dari rumah menawarkan hidangan buatan sendiri seperti tahu bergedel, dendeng yang dibuat sendiri dan cheesy beef popiah.

Cheesy beef popiah ialah popiah moden yang diisi dengan daging lembu cincang berempah dan keju cair, kemudian digulung dalam kulit popiah dan digoreng hingga rangup.

Tahu bergedelnya dijual pada harga $5 bagi lima biji, manakala dendeng yang diperap dan dipanggang sendiri dijual pada harga $6 bagi 100 gram.

“Dendeng ini saya buat dari awal, perap, gulung dan panggang secara segar di gerai. Saya hanya buat sekitar lima kilogram sehari,” katanya.

Selain itu, cheesy beef popiah pada harga $4 bagi dua keping.

Menurutnya, hidangan yang disediakan dari dapur sendiri menjadi tarikan kepada pelanggan yang mencari rasa yang lebih autentik.

“Kalau makanan yang sudah siap, orang boleh dapat di mana-mana. Tetapi saya lebih suka beri makanan daripada air tangan sendiri,” katanya.

Tambahnya, ada pelanggan yang sanggup datang dari jauh untuk membeli hidangannya.

“Ada pelanggan datang dari Sembawang hanya untuk cuba makanan saya. Saya pun terkejut,” katanya.

Di bazar tersebut, pelanggan juga boleh menemui pelbagai hidangan lain seperti jemput-jemput pisang, lauk pauk Melayu, nasi Arab, nasi beriani, takoyaki serta sushi bake daripada peniaga lain.

Menurut Cik Nani, jika ada makanan yang tidak habis dijual, peniaga sering menginfakkannya kepada orang lain, termasuk pekerja migran yang turut datang ke masjid itu.

“Ramai peniaga di sini adalah perniagaan dari rumah. Kalau tidak habis jual, biasanya kami akan infakkan.