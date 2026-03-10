Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

8 perkara anda perlu tahu sebelum belayar bersama Disney Adventure

Pemandangan dari dek atas kapal persiaran Disney Adventure. - Foto REUTERS

1. Guna aplikasi untuk rancang jadual kegiatan

Aplikasi Disney Cruise Line Navigator memaparkan jadual aktiviti harian, sesi bertemu karakter, tayangan filem serta menu makanan.

Tempahan untuk pengalaman tertentu juga dibuat melalui aplikasi ini, sementara jadual dan ketersediaan dikemas kini secara tetap.

Orang ramai disarankan agar membuka aplikasi untuk mendapatkan maklumat terkini dari masa ke semasa.

2. Urus niaga dibuat menggunakan matawang dolar Amerika Syarikat

Pembelian di atas kapal menggunakan dolar AS, manakala caj gratuity sebanyak 18 peratus dikenakan bagi perkhidmatan tertentu.

Jika bayaran dibuat ketika kapal berlabuh di Singapura, Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) turut dikenakan.

3. Akses Wi-Fi tidak percuma

Jika anda ingin menggunakan Wi-Fi ketika di atas kapal, anda perlu membelinya.

Pakej internet bermula sekitar AS$26 sehari untuk pelayaran asas serta sekitar AS$42 sehari bagi pelan yang membolehkan penstriman.

4. Kebanyakan hidangan sudah termasuk dalam tambang pelayaran

Ini merangkumi bufet, kiosk snek dan restoran makan malam berkonsepkan rotational dining.

Selain itu, terdapat stesen minuman percuma yang menyediakan minuman ringan, air panas dan teh jenama TWG.

Namun, beberapa restoran premium serta minuman istimewa seperti di Bewitching Boba & Brews dikenakan bayaran tambahan.

5. Tidak ada restoran yang mempunyai sijil halal, tapi boleh minta daging halal

Tetamu Muslim boleh meminta daging yang mempunyai sijil halal di restoran berkonsep hidang yang disediakan di seksyen tertentu dapur sewaktu makan malam.

Sewaktu bufet sarapan dan makanan tengah hari, terdapat tawaran makanan laut dan vegetarian.

Terdapat restoran khidmat segera - Cosmic Kebabs - yang tidak ada babi, lemak babi, alkohol. Ia mempunyai dapur berasingan tetapi restoran tidak ada sijil halal.

Tetamu dinasihati menjamu selera mengikut keselesaan sendiri.

Namun, sebagai alternatif, tetamu Muslim boleh membawa makanan sendiri atau siap dimakan (RTE) ketika menaiki kapal tetapi perlu maklum bahawa alat elektronik seperti periuk nasi, ketuhar gelombang mikro, pembakar roti tidak dibenarkan.

Pilihan makanan halal tersedia untuk hidangan makan malam tiga sajian jika diminta,

.namun status halal tidak ditersedia bagi makanan di bufet, kiosk snek atau perkhidmatan bilik, dan menu juga tidak menunjukkan sama ada alkohol digunakan dalam masakan, jadi orang ramai disaran bertanya kepada kakitangan dan membuat pertimbangan sendiri sebelum memilih makanan.

6. Kemudahan solat disediakan

Sejadah dan kompas kiblat boleh dipinjam daripada bahagian perkhidmatan tetamu, manakala bilik meditasi berhampiran spa boleh digunakan sebagai ruang solat sekiranya tetamu tidak sempat kembali ke kabin sewaktu melakukan kegiatan.

7. Perkhidmatan di atas kapal bersifat peribadi

Pasukan pelayan restoran serta kakitangan pengemasan yang sama akan menguruskan tetamu sepanjang pelayaran.

Antara sentuhan istimewa adalah apabila tuala bilik dilipat menjadi bentuk haiwan atau watak Disney setiap malam.

Yang menariknya, cara membentuk tuala ini turut diajar dalam bengkel khas yang boleh disertai di atas kapal.

8. Pelayaran mesra kanak-kanak

Terdapat pelbagai aktiviti yang disediakan khusus buat kanak-kanak, daripada bengkel membuat slime bersama Stitch hingga sesi ubah suai puteri di Bibbidi Bobbidi Boutique.