Acara Mendaki beri panduan perkukuh persekitaran pembelajaran di rumah
Acara Mendaki beri panduan perkukuh persekitaran pembelajaran di rumah
Pelbagai bengkel, kegiatan bantu bina keyakinan, semai rasa ingin tahu dalam diri kanak-kanak di jerayawara ‘ReadySetLearn’
Apr 16, 2026 | 5:30 AM
Acara Mendaki beri panduan perkukuh persekitaran pembelajaran di rumah
Jerayawara ReadySetLearn (RSL) pertama anjuran Yayasan Mendaki akan diadakan di One Punggol pada 25 dan 26 April 2026. - Foto YAYASAN MENDAKI
Pelbagai kegiatan menarik menanti seisi keluarga di jerayawara, ReadySetLearn (RSL), pertama anjuran Yayasan Mendaki di One Punggol pada 25 dan 26 April 2026.
Dianjurkan di bawah pelan kerja Mendaki 2030, jerayawara itu bertujuan memperkasa ibu bapa dan pengasuh yang mempunyai anak berusia 16 tahun ke bawah agar memainkan peranan lebih aktif dalam menyokong pembelajaran di rumah.
Zaqy: Mendaki akan tingkat sokongan bantu pelajar ITE lanjut pendidikanApr 12, 2026 | 6:32 PM
Skim TTFS dipertingkat, bantu lebih ramai pelajar Melayu lanjutkan pengajian tinggiApr 10, 2026 | 8:30 PM