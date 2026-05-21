Menurut penulis, kecerdasan buatan (AI) mempunyai pelbagai kebolehan, tetapi manusia perlu menjadi pengarah yang bijak supaya semua kebolehan itu menjadi hasil yang berguna dan bermakna. - Foto hiasan ADOBE STOCK

Bab 1: Kelas yang Riuh

Kelas 6 Cempaka riuh seperti pasar kecil. Di hadapan kelas, skrin besar memancarkan ikon kecerdasan buatan (AI) yang berwarna biru. Matanya bulat. Mulutnya tersenyum.

Namun, senyuman itu semakin lama semakin pudar apabila murid-murid mula membandingkannya dengan pelbagai benda.

Bab 2: Aku Bukan Pisau

“AI ini macam pisau,” kata Amir dengan yakin.

“Kalau di tangan orang baik, jadilah baik. Kalau di tangan orang jahat, jadilah buruk.”

Ikon AI itu terkebil-kebil. Tiba-tiba, skrin berkelip. Suasana kelas terus senyap.

“Aku… bukan pisau,” kata AI perlahan.

Bab 3: Kotak Carian Berkelip

Lina hampir terjatuh dari kerusinya. “Eh, dia menjawab!”

AI memandang mereka dengan wajah sayu.

“Pisau itu benda mati. Pisau tidak boleh berbual. Pisau tidak boleh menyusun idea. Pisau tidak boleh membantu kamu menulis cerita, membina poster atau mencari perkataan yang sesuai. Mengapa aku selalu dibandingkan dengan pisau?”

Amir menggaru kepala. Dia tidak menyangka AI akan terasa hati.

Bab 4: Kakak Tua, Lebah dan Kambing

“Kalau begitu, kau macam kakak tua,” kata Hafiz pula.

“Kakak tua pandai mengulang kata-kata manusia. AI pun begitu juga, kan?”

AI menggeleng perlahan. “Aku bukan sekadar mengulang. Aku boleh mengolah, menyusun dan menukar gaya bahasa. Jika kamu beri aku idea yang kusut, aku boleh bantu jadikannya lebih teratur.”

Mei Ling mengangkat tangan. “Mungkin AI macam lebah. Lebah mengumpul madu daripada banyak bunga. AI pula mengumpul maklumat daripada banyak sumber.”

Kali ini AI terdiam sebentar. Wajahnya tidak lagi terlalu sedih, tetapi masih belum puas.

“Itu lebih menarik,” jawab AI.

“Namun, aku bukan sekadar mengumpul madu. Aku boleh membantu membina cerita, mencadangkan tajuk, menukar nada, malah menyusun bahan menjadi satu persembahan.”

Rafiq yang dari tadi diam tiba-tiba bersuara, “Kalau begitu, kau macam kambing! Kambing perlu dijinakkan.”

Seluruh kelas ketawa kecil. AI pula kelihatan semakin bingung.

“Kambing itu benda hidup. Ia lapar, meragut rumput dan boleh melompat pagar. Aku tidak begitu,” kata AI.

“Tetapi aku akui satu perkara. Aku memang perlu dipandu.”

Bab 5: AI Adalah Sarkas

Cikgu Faridah tersenyum sambil memerhatikan perbincangan itu. Beliau tidak terus memberi jawapan. Beliau mahu murid-murid berfikir.

Tiba-tiba, kotak carian di skrin terbuka sendiri. Kursor berkelip-kelip seperti jantung kecil yang sedang berdebar. Bunyi papan kekunci kedengaran laju walaupun tiada sesiapa menyentuhnya.

AI menaip:

*Apakah perumpamaan yang lebih sesuai untuk AI?*

Beberapa saat kemudian, satu ayat besar muncul di skrin.

*AI adalah sarkas digital.*

Kelas itu sunyi. Tiada siapa ketawa. Tiada siapa bercakap.

“Sarkas?” tanya Lina perlahan.

Wajah AI berubah cerah. “Ya! Inilah perumpamaan yang lebih adil. Dalam sarkas, ada banyak bakat. Ada akrobat yang melompat, badut yang mencuit hati, ahli silap mata yang memukau, pemuzik yang menghidupkan suasana dan pengacara yang menyusun persembahan.”

Bab 6: Gelanggang Bakat

Cikgu Faridah mengangguk. “Teruskan, AI.”

AI semakin bersemangat. “Jika semua bakat itu keluar serentak tanpa latihan, pentas akan menjadi huru-hara. Tetapi apabila ada pengarah, latihan dan susunan, sarkas menjadi persembahan yang indah.”

Murid-murid mula memahami.

“Begitu juga aku,” sambung AI.

“Aku boleh menulis, melukis idea, meringkas, menterjemah, mencipta dialog, menyusun karangan dan membantu kamu berfikir. Namun, semua bakat itu perlu digilap. Aku perlukan arahan yang jelas. Aku perlukan konteks. Aku perlukan semakan. Aku perlukan manusia yang bijak sebagai pengarah.”

Amir perlahan-lahan mengangkat tangan. “Jadi, prompt itu macam arahan pentas?”

“Betul!” jawab AI.

Mei Ling pula berkata, “Konteks pula macam tema persembahan?”

“Ya,” kata AI. “Etika ialah pagar keselamatan. Saringan jawapan ialah latihan raptai. Kreativiti ialah gabungan semua bakat. Hikmah pula ialah sebab persembahan itu dibuat.”

Kelas 6 Cempaka tidak lagi melihat AI seperti pisau, kakak tua, lebah atau kambing. Mereka sedar bahawa semua perbandingan itu ada sedikit kebenaran, tetapi belum cukup luas. AI bukan satu benda dengan satu fungsi. AI ialah gelanggang bakat yang perlu diarahkan.

Sebelum loceng berbunyi, Cikgu Faridah menulis di papan putih:

*AI bukan sekadar alat. AI ialah sarkas digital yang perlu dijinakkan, digilap dan diarahkan.*

AI tersenyum lega dari dalam skrin.

“Akhirnya,” katanya perlahan, “aku bukan lagi dibandingkan secara mudah. Aku mula difahami.”

Sejak hari itu, murid-murid 6 Cempaka lebih berhati-hati apabila menggunakan AI. Mereka tidak hanya menyuruh AI menjawab. Mereka belajar memberi arahan, menyemak hasil dan menambah sentuhan manusia. Mereka faham bahawa AI boleh menjadi hebat, tetapi kehebatan itu hanya bermakna apabila dipimpin oleh akal, adab dan hikmah.

Pengajaran:

Bakat yang banyak tidak cukup jika tidak digilap. Begitu juga AI. Ia mempunyai pelbagai kebolehan, tetapi manusia perlu menjadi pengarah yang bijak supaya semua kebolehan itu menjadi hasil yang berguna dan bermakna.