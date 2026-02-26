Pengguna Berdaftar
Anak jadi inspirasi ibu ceburi niaga aksesori rambut
Turut ambil peluang semai nilai hidup dalam diri anak, tekan peri penting sikap jujur dalam niaga
Feb 26, 2026 | 5:30 AM
Cik Sharmin Loh Xuan Min (kiri), berharap dapat mewariskan perniagaannya, Dollxheads, kepada anaknya, Nysha Allerah Hakim, satu hari nanti. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA
Di sebuah sudut rumahnya, Cik Sharmin Loh Xuan Min, tekun menggunakan iPad untuk melakar reka bentuk klip rambut bagi perniagaannya, sambil anak perempuannya berdiri di sisinya dan memerhati skrin, sesekali memberi reaksi spontan terhadap warna atau bentuk yang dilihatnya.
“Reka bentuk klip rambut ini cantik tak?” tanya Cik Sharmin kepada anak tunggalnya, Nysha Allerah Hakim, berusia tiga tahun, seolah-olah sedang berbincang dengan rakan sekerja.
