Gaya Hidup
Ibu bapa perlu utamakan makanan seimbang serta pemantauan rapi, elak risiko masalah pemakanan
DNA Dunia AnakRamadanpuasa
Feb 19, 2026 | 5:30 AM
Farah Dhabitah Abu Samah
Farah Dhabitah Abu Samah

Masalah pencernaan seperti sembelit, ketidakselesaan perut dan kembung sering berlaku akibat kekurangan air serta pengambilan makanan dalam jumlah yang banyak dan terlalu cepat selepas tempoh berpuasa yang lama.
Masalah pencernaan seperti sembelit, ketidakselesaan perut dan kembung sering berlaku akibat kekurangan air serta pengambilan makanan dalam jumlah yang banyak dan terlalu cepat selepas tempoh berpuasa yang lama. - Foto hiasan ISTOCKPHOTO

Satu petunjuk baik untuk mengetahui bila seorang kanak-kanak bersedia untuk berpuasa adalah apabila mereka menunjukkan minat, dapat memahami apakah yang dimaksudkan dengan berpuasa, dan secara umum, sihat serta membesar dengan baik, kata Doktor Residen di Poliklinik Universiti Nasional, Dr Nor Sa’adah Zulkifli.

Namun, bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah kesihatan seperti kencing manis, sawan, ginjal atau isu kronik lain, adalah lebih baik mereka mendapatkan nasihat perubatan profesional sebelum cuba berpuasa buat kali pertama, tambah beliau.

DNA Dunia AnakRamadanpuasa
